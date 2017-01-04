Reina katliamının ardından flaş gelişme! İzmir'de dev operasyon

Reina katliamında son dakika gelişmeleri... İstanbul Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'da yılbaşı gecesi katliam yapan DEAŞ'lı teröristle ilgili İzmir’de operasyon başlatıldı. Halihazırda devam eden operasyonda şu ana kadar 5 DEAŞ’lının gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan DHA'nın geçtiği habere göre, İstanbul, Ortaköy'deki DEAŞ katliamıyla ilgili Konya'da yapılan operasyondan sonra bu ilden 20 gün önce İzmir'e gelen aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 27 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ortaköy'deki bir gece kulübünde yapılan silahlı terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı giderek yükseliyor. Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübün yapılan terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

ŞU ANA KADAR 5 DEAŞ'LI GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik İzmir'de operasyon başlatıldı, şu ana kadar 5 DEAŞ üyesi gözaltına alındı. Operasyon sürüyor.

KONYA'DAN KAÇAN 3 AİLE İZMİR'DE BULUNDU

Öte yandan DHA'nın geçtiği habere göre, İstanbul, Ortaköy'deki DEAŞ katliamıyla ilgili Konya'da yapılan operasyondan sonra bu ilden 20 gün önce İzmir'e gelen aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 27 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İSTANBUL'DAKİ GÖZALTI SAYISI 14

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan teröristi arama çalışmaları devam ederken, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şu ana kadar 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

REİNA SALDIRISIYLA İLGİLİ ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 2 GÖZALTI

Reina'ya yaptığı saldırıdan sonra kaçan terörist için sınır kapılarında alarm verilirken Atatürk Havalimanı'nda polis incelemelerini artırdı. Teröristin profiline benzeyen yolcular, Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanıyor. Dün Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Metro Katı arama noktasından geçen bir kişi ve yanındaki arkadaşını polis gözaltına aldı. Alınan bilgiye göre ismi öğrenilemeyen iki kişinin Reina saldırısını gerçekleştiren teröristle ilişkili olabilecekleri şüphesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler Atatürk Havalimanı'ndan Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

REİNA'YA SALDIRAN TERÖRİSTİN EŞİNİN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

SON DAKİKA HABERİ: REİNA SALDIRGANININ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI!