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: Emekli Tümgenerale

NAZİF KARAMAN NAZİF KARAMAN
  • Giriş Tarihi: 14.1.2017 17:54 Güncelleme Tarihi: 14.1.2017 18:31
Son dakika haberi: Emekli Tümgenerale FETÖ gözaltısı
Son dakika haberi: Emekli Tümgenerale FETÖ gözaltısı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 1980-85 yılları arasında Hava Harp Okulu’ndaki mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında itirafçı ifadeleri ile 5 şüpheli na alındı. Gözaltına alınanlar arasında o dönem öğrencileri Fethullah Gülen ile görüştürdüğü iddia edilen Emekli Tümgeneral  ’nun da bulunduğu öğrenildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Hava Harp Okulu'nda 1980-1985 yılları arasındaki mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada bugün için düğmeye basıldı.

GÜLEN İLE ÖĞRENCİLERİ GÖRÜŞTÜRDÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından itirafçı ifadeleri ve teşhisleri üzerine gerçekleştirilen operasyonda, o dönem okul imamı olduğu ileri sürülen ve öğrencileri Fethullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile görüştürdüğü iddia edilen New York Askeri Ateşesi emekli Tümgeneral , emekli Tuğgeneral Koray Uz, emekli Albay İhsan Tuncer Dabanlı ve emekli Albay İrfan Koca na alındı. Gözaltına alınan Semih Koşucuoğlu'nun 2015 yılında Tümgeneral rütbesindeyken Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olduğu öğrenildi.

6 KİŞİDEN 5'İ GÖZALTINDA

Savcı Tuncay'ın gözaltına alınması talimatı verdiği 6 şüpheliden emekli Albay Mesut Ülker adreslerinde bulunamadı. Operasyonla, gözaltına alınan askerlerden alınan bilgiler doğrultusunda 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ardından gündeme gelen "Havacı Generaller" ile ilgili önemli ipuçlarına ulaşılabileceği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolü ardından İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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