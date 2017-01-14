Yunanistan FETÖ'cüleri krallar gibi ağırlıyor

8 cuntacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast düzenleyen timin içinde yer aldı. Kanlı girişim başarısız olunca helikopterle Yunanistan’a kaçtı! Ancak Komşu, hainleri Türkiye’ye iade etmek yerine adeta pamuklara sardı! Yaz-Boz ekibi, FETÖ’cü askerlerin Olimpiyat Köyü’nde kaldığını ortaya çıkardı.

1977 doğumlu Binbaşı Gencay Büyük, 1977 doğumlu Binbaşı Ahmet Güzel, 1980 doğumlu Yüzbaşı Abdullah Yetik, 1980 doğumlu Yüzbaşı Feridun Çoban, 1982 doğumlu Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, 1981 doğumlu Yüzbaşı Uğur Uçan, 1976 doğumlu Başçavuş Bilal Kurugül, 1979 doğumlu Başçavuş Mesut Fırat... Bu hainlerin hepsi FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldı. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek için hareket eden hainlerin yanındaydı. Kalleş girişim başarısız olunca 8 cuntacı, helikopterle Yunanistan'a kaçtı. Türkiye, cuntacıların iadesi için Yunanistan'a heyet yolladı. Darbecilerden üçü Atina'daki temyiz mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Hakimler, "devleti yıkmaya çalışmak ve meclisin toplanmasını engellemek" gerekçeleriyle Türkiye'nin iade talebini haklı buldu. Ancak darbecilerin kararı temyiz için Yunanistan Yüksek Mahkemesi'ne gideceği açıklandı! İşte bu hainlik devam ederken YAZ-BOZ ekibi Komşu'nun ihanetini ortaya çıkardı.



GİZEMLİ SİVİL YUNANİSTAN'DA...



YAZ-BOZ ekibi darbeci 8 askerle ilgili önemli bilgiler ortaya çıkardı. Buna göre 8 cuntacı için Atina Olimpiyat Köyü ayarlandı! 2004 yılındaki Olimpiyatlar için yapılan köy, koca bir alanda bulunmaktaydı. 15 bin kişilik bu köyün içinde bir de nezarethane vardı! YAZ-BOZ ekibinin görüntülediği o nezarethane otelden farksızdı. 8 terörist için 2'şer kişilik 4 ayrı oda hazırlandı. Otel odasından farksız olan nezarethanelerde 24 saat sıcak su vardı. Ayrıca hainlere 3 öğün yemek verildiği ortaya çıktı. FETÖ'cü askerlerin birbirleriyle görüşmeleri için izni vardı. Tüm bu görüntüler Komşu'nun FETÖ cuntasına gösterdiği ilgiyi de kanıtladı. Darbeciler helikopterle Dedeağaç'a kaçarken yanlarında bir sivil de vardı. Yunanlılar'ın bu sivili de sakladığı ortaya çıktı.



GAZETECİLERE SALDIRDILAR



Yunanistan sadece FETÖ'ye değil kanlı terör örgütleri PKK, DHKP-C ile MLKP'ye de kucak açtı! Yunanistan'daki Lavrion Kampı, yıllardır PKK, MLKP ve DHKP-C gibi örgütler tarafından kullanılmaktaydı. YAZ-BOZ ekibi, bu kanlı kampla ilgili haber yapmak isterken saldırıya uğradı.



İTİRAZ ETTİLER



Yunanistan'a kaçan 8 askerden dördü, itiraz başvurularını görüşmek üzere dün Yunanistan Yüksek Mahkemesi'ne (Areios Pagos) çıkarıldı. Takım elbiseli cuntacıların ellerinde kelepçe vardı. Türkiye'nin iadesini istediği kaçak askerlerle ilgili temyiz davaları üç grup halinde görülüyor. İlk iki grup önceki günlerde Yunanistan Yüksek Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı. Üçüncü ve son grubun duruşması ise dün gerçekleşti. Yunan mahkemesi geçtiğimiz haftalarda, kaçak askerlerden üçü için Türkiye'nin iade talebini kabul etmiş, beş askere yönelik iade taleplerini ise reddetmişti. Yunan temyiz mahkemeleri başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunmuştu. Yüksek mahkemenin kararı, darbeci askerlerin iade süreçlerine ilişkin adli olarak nihai adım olacak.

Takvim