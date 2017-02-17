Peygambere hakaret eden Sözcü'nün mizah eki Gırgır kapatıldı!

17/25 Aralık kumpasından bu yana Fetullahçı Terör Örgütü’nün sözcülüğünü yapan Sözcü Gazetesi’nin sözde mizah eki Gırgır, dün Hz. Musa’ya hakaret eden iğrenç bir karikatür yayınlamıştı. Sözcü’nün mukaddesata yönelik alçak saldırısı toplumun her kesiminden tepki toplamıştı. Kamuoyundan gelen tepkilere daha fazla dayanamayan Sözcü, mizah ekini kapatma kararı aldı.

Sözcü Gazetesi tarafından yayınlanan Gırgır Dergisi'nin Hazreti Musa'ya hakaret eden karikatürü sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Gelen tepkiler üzerine Sözcü Gazetesi ve Gırgır Dergisi'nden bir açıklama yapıldı.

TEPKİLER NEDENİYLE DERGİ KAPATILDI ÇALIŞANLAR KOVULDU!

Derginin yayıncı şirket tarafından bugünden itibaren kapatıldığı belirtildi ve yapılan yazılı açıklamada "Gırgır dergisinin son sayısında yayınlanan hoş olmayan karikatür nedeniyle yayıncı şirket Gırgır dergisinin kapatılmasına ve dergide çalışanların tamamının işten çıkarılmasına karar vermiştir." İfadelerine yer verildi. Gırgır, Sözcü gazetesinin eki olarak dağıtılmayacak.

ANADOLU MEDYASI: SÖZCÜ GAZETESİNİ KINIYORUZ