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Peygambere eden Sözcü'nün mizah eki Gırgır kapatıldı!

SABAH İNTERNET
  • Giriş Tarihi: 17.2.2017 13:20 Güncelleme Tarihi: 17.2.2017 13:33
Peygambere hakaret eden Sözcü'nün mizah eki Gırgır kapatıldı!
Peygambere hakaret eden Sözcü'nün mizah eki Gırgır kapatıldı!

17/25 Aralık kumpasından bu yana Fetullahçı Terör Örgütü’nün sözcülüğünü yapan ’nin sözde mizah eki Gırgır, dün Hz. Musa’ya eden iğrenç bir karikatür yayınlamıştı. Sözcü’nün mukaddesata yönelik alçak saldırısı toplumun her kesiminden tepki toplamıştı. Kamuoyundan gelen tepkilere daha fazla dayanamayan Sözcü, mizah ekini kapatma kararı aldı.

tarafından yayınlanan 'nin Hazreti Musa'ya eden karikatürü sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Gelen tepkiler üzerine Sözcü Gazetesi ve Gırgır Dergisi'nden bir açıklama yapıldı.

TEPKİLER NEDENİYLE DERGİ KAPATILDI ÇALIŞANLAR KOVULDU!

Derginin yayıncı şirket tarafından bugünden itibaren kapatıldığı belirtildi ve yapılan yazılı açıklamada "Gırgır dergisinin son sayısında yayınlanan hoş olmayan karikatür nedeniyle yayıncı şirket Gırgır dergisinin kapatılmasına ve dergide çalışanların tamamının işten çıkarılmasına karar vermiştir." İfadelerine yer verildi. Gırgır, Sözcü gazetesinin eki olarak dağıtılmayacak.

ANADOLU MEDYASI: SÖZCÜ GAZETESİNİ KINIYORUZ