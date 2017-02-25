Erdoğan: Bu şekilde sadece 'Malumatfuruş' olursunuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitap fuarının açılışında yaptığı konuşmasında önemli bir de mesajı vardı. Erdoğan mesajını şu cümlelerle verdi: Akıntıya karşı kürek çekmenin faydası yok ama şu gerçeğin, tehlikenin de farkına varmamız gerekiyor. Arama motoru ile 140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla gerçek bilgiye sahip olunamaz alim hiç olunamaz. Bu şekilde sadece 'Malumatfuruş' olunabilir, yarım porsiyon aydın olunabilir. Başka bir şey olunamaz. Gün bitmeden değerini yitiren değil zamana meydan okuyan eserler bırakmak için zahmette emek de şarttır. Ecdadımız böyle yapmıştır.

4. Kitap Fuarı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada önemli bir mesaj verdi. Erdoğan sosyal medya ve internet kullanımına dikkat çekerek yaptığı konuşmada "Akıntıya karşı kürek çekmenin faydası yok ama şu gerçeğin, tehlikenin de farkına varmamız gerekiyor. Arama motoru ile 140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla gerçek bilgiye sahip olunamaz alim hiç olunamaz. Bu şekilde sadece 'Malumatfuruş' olunabilir, yarım porsiyon aydın olunabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Akıntıya karşı kürek çekmenin faydası yok ama şu gerçeğin, tehlikenin de farkına varmamız gerekiyor. Arama motoru ile 140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla gerçek bilgiye sahip olunamaz alim hiç olunamaz. Bu şekilde sadece 'Malumatfuruş' olunabilir, yarım porsiyon aydın olunabilir. Başka bir şey olunamaz. Gün bitmeden değerini yitiren değil zamana meydan okuyan eserler bırakmak için zahmette emek de şarttır. Ecdadımız böyle yapmıştır. Bizimde kitapla, kütüphanelerle, kitap fuarlarıyla münasebetimizi tekrarlamamız şarttır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bu anlayışla inşa ediyoruz. Millet camimizi, kongre merkezimizi milletimizin istifadesine sunduk. Milletlerin hayatına yön veren kütüphaneler vardır.

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