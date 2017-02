Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde önemli bir fırsat var

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ın ardından bugün de Elazığ'da toplu açılış töreninde halka sesleniyor. Erdoğan burada yaptığı konuşmasında İzmir'deki hain saldırıda şehit düşen Elazığlı polis Fethi Sekin'i anarak başladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ'daki açıklamaları....

"ÖNÜMÜZDE ÇOK YENİ VE ÖNEMLİ BİR FIRSAT VAR"

* İzmir'de adliyeye düzenlenen hain saldırıda büyük kahramanlık gösteren şehit Fethi Sekin'in şehri Elazığ'da nice yiğitlerin, nice gagkoşların şahadete talip olduğunu çok iyi biliyorum. Elazığ'a yeni yapılan şehir hastanesine şehidimiz Fethi Sekin'in adını vereceğiz. Önümüzde yeni ve önemli bir fırsat var. Bu fırsat cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemizi sağlayacak referandumdur. Her şeyden önce yönetim değişmiyor. 1923'te ilan ettiğimiz 'Cumhuriyet'i ilelebet koruyacağız. Kardeşim sistem ne diyor? Cumhurbaşkanını getirir, cumhurbaşkanını götürür. 5 yıllığına göreve getirilen Cumhurbaşkanı anayasa çerçevesinde görevini yerine getirecek. Bu istikrar sürecinin 5 yıl süreyle garanti altına alınması anlamına geliyor. Bu ülke 25 günde hükümet değişikliği gördü. Şimdi istikrar ve güven olacak. İstikrarın olduğu yerde kalkınma olacak. Milletvekili sayısını da 550'den 600'e çıkarıyoruz.

"BU SİSTEMDE KAZANAN TÜRKİYE OLACAK"

* Kitapçıkların fırlatıldığı dönem geride kalacak. Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı vatana ihanet dışında hiçbir suçtan yargılanamaz. Yeni sistemde bu da çözülüyor. Meclise yaptığı tüm işlemlerle ilgili Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açma ve Yüce Divan'da yargılanmasını talep etme hakkı veriyor. Karşılıklı yetki aşımı diye bir mesele olmayacak. Prensip itibarıyla kanun çıkarmak mevcut sistemde yasamanı işi yeni sistemde yürütmenin. Ne diyor ana muhalefetin başındakiler: Parlamento yok, yasama organı kalkıyor. İşleri güçleri dedikodu. Şayet kararname ile düzenlenen bir konuda kanun çıkarsa kararname gerçersiz hale geliyor. Sadece bütçe kanunun meclisteki görüşmeleri çıkmaza girerse ülkede işlerin durmaması için bir önceki bütçe yeniden değerlendirme yoluyla devreye giriyor. Meclis ortadan kalkması bir yana daha da güçlendiriliyor. Daha geniş vazifeler üstleniyor. Yargının bağımsızlığının yanına tarafsızlığını da ekliyoruz. Yargının herhangi bir grubun, hizbin, ideolojinin tasallutuna girmesinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Askeri mahkemeler kapatılıyor. HSYK'nın yapısı çoğulculuğu korunarak daha da güçlendiriliyor. Bu sistemde kazanan Türkiye olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu sistemde kazanan Türkiye olacak"

"BUNLARIN KAFASI BU İŞLERE BASMAZ"

* Bu kardeşiniz başbakan olduğu zaman ilk attığımız adım neydi. Seçilme yaşını 25'e indirdik. Şimdi 18 yaşa indirdik. Diyorlar ki çoluk çocuğa mı bırakacağız parlamentoyu! Bu ne demek ya? Bu gençlik sıradan bir gençlik değil. Bu gençlik Fatih'lerin torunudur. Fatih bir çağı kapatıp yeni bir çağı açtı. Sizde açarsınız. Öyle ise daha çok çalışacağız.İnşallah parlamentomuzda 18-25 yşa arası seçilmiş gençler görmek istiyoruz, bakanlar görmek istiyoruz. Bugün dünyanın dev şirketlerini gencecik çocuklar yönetiyor. Ama bunların kafası basmaz bu işlere. Biz gençliğimizle iftihar ediyoruz. Kardeşlerimi cumhurbaşkanlığı sistemini şahsi hevesim olarak göstermek isteyenler en büyük haksızlığı gençlerimize yapıyor. Biz bugün varız yarın yokuz. Allah ömür verdikçe ülkeme hizmet edeceğim. Bizden sonra bugünün gençleri bayrağı devralacak. Hep söylüyorum 16 Nisan'a çıkacağıma dair elimde bir garanti var mı? Rabbim takvimi nasıl belirlediyse süreç böyle yürüyor. Ne bir an ileri ne bir an geri. Gideceğimiz yer belli. Yaptığımız hizmetlerle anılacağız. cumhurbaşkanı olarak milletvekili olarak bakan olarak iş adamı olarak ülkemiz ve milletimiz gençlerimiz inşallah hizmet edecekler. Bugün attığımız her adım yarın gençlerimizin işini kolaylaştırmak içindir. Biz Fatih'in torunlarıyız. Şayet gençlerimiz o birikime sahipse bizde niçin olmasın. Kardeşlerim bilmenizi istiyorum; önce kendimize inanacağız sonra bu yola konacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Allah ömür verdikçe ülkeme hizmet edeceğim"

BİR LİDERDE OLMASI GEREKEN 3 ÖZELLİK

* İşi liyakat sahibine vermek liderin görevidir. liderin 3 önemli görevi vardır. Bir tanesi istişaredir. İki adaletle hükmeder. Üç ehliyet ve liyakat sahiplerine devleti teslim eder. Keşke Cumhurbaşkanlığı Sistemine, rahmetli Özal'ın gündeme getirdiği, bizlerin gençliğine denk gelen 1990'larda geçseydi. O zaman Türkiye o yıllarda yaşadığı acılara maruz kalmayacaktı. Bugün hala dağlara götürülen gençler yok mu? Kandil'e götürülen gençler yok mu? Diyarbakır Belediyesi önünde ağlayan anneler neden ağladı? Çocukları dağa kaçırıldı. Onları dağa kaçıranlar şimdi 16 Nisan'da hayır diyor! Hala onlara destek olanlar var. Ben inanıyorum ki benim samimi vatandaşlarım, demokrasiiye inanmış vatandaşlarım, bu ülkenin sıçraması için gayret eden vatandaşlarım 16 Nisan'da evet demeye hazır mı? Kardeşlerim işte burada Fethi'miz şehit oldu değil mi? O şehit edenler hayır diyor, onlarla beraber yürüyenler var ama onların karşısında Gaggoş'lar var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Liderin 3 önemli görevi vardır"

"SAYIN BAHÇELİ VE SAYIN YILDIRIM'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

* İnşallah şu kalan sürede durmak yok. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Kapı kapı eş, ahbap, akraba, yakın dost koşturmaya var mıyız? Sadece Elazığ değil, Türkiye'de, yurtdışında bütün akrabalarımızı arayacağız. Türkiye'de bir siyasi partinin yüzde 50'ye yakın olması gerçekten istisnai bir durumdur. Biz ülkenin kaderini istisnai olarak yakaladığımız istikrar ortamına bağlı kalmaklardan çıkarıp sistemin kendisini istikrarın güvencesi haline getiriyoruz. Bu bir reformdur. Bu şahsım için değil özellikle gençlerimiz için işte bu reformu yapıyoruz. AK Parti ve MHP'nin dayanışmasıyla özellikle sayın Yıldırım sayın Bahçeli'ye çok teşekkür ediyorum. Zira parlamento sırasında oradaki mücadeleleri her türlü takdirin üzerindedir. Liderlerine bağlı kalarak, samimiyetle, dürüst bir şekilde elele velen oradaki milletvekillerini de ben alkışlıyorum. Çünkü bu farklı bir mücadeleydi. Bu mücadeleyi başarılı bir şekilde verdiler, işi bitirdiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sayın Bahçeli ve Sayın Yıldırım'a teşekkür ediyorum"

"HATTA HDP'YE GÖNÜL VEREN KARDEŞLERİME DE SESLENİYORUM"

* AK Parti'ye, CHP'ye, MHP'ye gönül veren kardeşlerim hatta ve hatta HDP'ye gönül veren kardeşlerim size sesleniyorum. Bu birlik ve baraberlikte gelin birleşelim. Biz millet olarak Türk, Kürt, Laz, Zaza, Roman, Boşnak, Arnavutuyla tek millet. İki tek bayrak. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Kimse bu topraklarda operasyon yapamaz. Ve tek vatan. Ve tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti'nden başka bir devlet tanımıyorum. Şimdi diyorum ki, tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için evet.

"SİZ GÖZÜNÜZÜ KIRPINCA DÜNYA KARARMIŞ OLMUYOR"

* 16 Nisan'da kendiniz, çocuklarımız, torunlarımız için, müreffeh Türkiye için evet mi? Bugün Türkiye içeride ve dışarıda her biri geleceğimiz için hayati öneme sahip pek çok saldırıya karşı tarihi bir mücadele yürütüyor. Suriye meselesi sadece bu ülkenin vatandaşlarının meselesi olmanın ötesi bizim meselemizdir. Irak meselesi aynı şekilde. Orta Asya'dan Kuzey Afrika'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya her mesele bizim meselemizdir. Siz gözlerinizi yumunca dünya kararmış olmuyor. Biz oralara sırtımızı döndük diye hiçbir sorundan kurtulmuş olmadı. Ey Osmanlı! Hint yarımadasından bir ses geldi, "Biz mazlumuz, zulme uğradık" dediler. Ecdadımız Hint yarımadasına buradan ne gönderdi? Kadırgalarını gönderdi. Niye, adaleti orada tesis etmek için.