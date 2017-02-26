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'in ine Başbakan'dan ilk tepki

  • Giriş Tarihi: 26.2.2017 15:30 Güncelleme Tarihi: 26.2.2017 16:16
Hürriyet'in manşetine Başbakan'dan ilk tepki
Hürriyet'in manşetine Başbakan'dan ilk tepki

Başbakan Binali Yıldırım Gazetesi'nde yer alan ve muhtıra kokan e ilişkin ilk değerlendirmesini darbecilerin ağır bir yenilgi aldığı Kahramankazan'dan yaptı. İşte Yıldırım'ın ilk yorumları:

İşte Yıldırım'ın 'te yer alan le ilgili ilk yorumu:

"Bugünlerde birilerine bir şeyler oluyor. Eskiden, manşetlerle hükümetlere ayar verirlerdi. AK Parti geldi, artık manşetlerle hükümet kurmak, yıkmak tarih oldu. "Karargah Rahatsız" bu manşeti hatırlıyorsunuz değil mi? 28 Şubat öncesi büyük denen gazeteler bu manşetleri atarak halkın seçtiği iktidarı alaşağı etmek için her türlü tezgahı kurdular. Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar. Demokrasi dışı bu girişimlere karşı 15 Temmuz'da en güzel cevabı veren Kahramankazanlı bu algı operasyonları size elbette sökmez. "

Hürriyet'in manşetine Başbakan'dan ilk tepki

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