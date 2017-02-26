Başbakan Binali Yıldırım Hürriyet Gazetesi'nde yer alan ve muhtıra kokan manşete ilişkin ilk değerlendirmesini darbecilerin ağır bir yenilgi aldığı Kahramankazan'dan yaptı. İşte Yıldırım'ın ilk yorumları:

İşte Yıldırım'ın Hürriyet'te yer alan manşetle ilgili ilk yorumu:

"Bugünlerde birilerine bir şeyler oluyor. Eskiden, manşetlerle hükümetlere ayar verirlerdi. AK Parti geldi, artık manşetlerle hükümet kurmak, yıkmak tarih oldu. "Karargah Rahatsız" bu manşeti hatırlıyorsunuz değil mi? 28 Şubat öncesi büyük denen gazeteler bu manşetleri atarak halkın seçtiği iktidarı alaşağı etmek için her türlü tezgahı kurdular. Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar. Demokrasi dışı bu girişimlere karşı 15 Temmuz'da en güzel cevabı veren Kahramankazanlı bu algı operasyonları size elbette sökmez. "

Hürriyet'in manşetine Başbakan'dan ilk tepki

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