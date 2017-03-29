Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş Halkbank açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Halkbank Genel Müdür Yardımcılarından Atilla'nın ABD'de tutuklanmasıyla ilgili olarak “Görevden alınan, FETÖ ile yakın olan Bharara'nın hazırladığı iddianameden yola çıkan, önceden hazır olduğu görülüyor. Hemen mahkemeye de çıkardılar. Biz süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Halkbank Genel Müdür Yardımcılarından Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasıyla ilgili olarak, "Görevden alınan, FETÖ ile yakın olan Bharara'nın hazırladığı iddianameden yola çıkan, önceden hazır olduğu görülüyor. Hemen mahkemeye de çıkardılar. Biz süreci yakından takip ediyoruz." dedi.

TİLLERSON İLE GÖRÜŞMEDE GÜNDEME GELECEK

Çavuşoğlu, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesinde Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın New York'ta tutuklanmasının da gündeme geleceğini söyleyerek, "Elbette gündeme getireceğiz. Kendisine bu konunun ne olduğunu da soracağız. Endişelerimizi de şu ana kadar yaşanan süreçte söylediğimiz erişimin engellenmesi konusunu da gündeme getireceğiz"

"BÖLGESEL YÖNETİMİN YAPTIĞI OYLAMAYI DOĞRU BULMUYORUZ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'ın Kerkük İl Meclisi'nin tek taraflı kararıyla resmi kurum ve kuruluşlara Irak bayrağının yanında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının da asılması konusunda, "Biz burada bölgesel yönetimin bu yaptığı oylamayı doğru bulmuyoruz" dedi.