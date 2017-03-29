X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER FETÖ destekli savcı Bharara'nın vekilinden skandal karar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

destekli savcı 'nın vekilinden skandal karar

  • Giriş Tarihi: 29.3.2017 02:05 Güncelleme Tarihi: 29.3.2017 02:58
FETÖ destekli savcı Bharara'nın vekilinden skandal karar
FETÖ destekli savcı Bharara'nın vekilinden skandal karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün yapılanması tarafından desteklendiği belgelenen Savcı 'nın vekili Güney Bölge Savcısı Vekili Joon H. Kim tarafından gözaltına alınan 'ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Mehmet Hakan Atilla, ABD New York’ta bulunan John Kennedy Havalimanı’nda çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Savcı Kim, görevden alınan destekli savcı Bharara ile yıllarca birlikte çalışmış bir isim olarak biliniyor. Bu skandal karar, eski yönetimin Türkiye-ABD ilişkilerini bozmak için yaptığı son hamle olarak yorumlandı.

JFK havalimanında işadamı davasıyla ilgili olarak gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Atilla, New York Güney Bölge Mahkemesi'nde hakim James C. Francis'in karşısına çıkarıldı. Mahkemede Atilla'ya yöneltilen suçlamalar yüzüne okundu. Atilla'nın JFK havalimanından Türkiye'ye gitmek üzere ayrılacağı sırada gözaltına alındığı öğrenildi

VEKALETEN FETÖ DESTEKLİ BHARARA'NIN YERİNE GEÇMİŞTİ

Atilla'nın gözaltına alınmasına ilişkin dava dilekçesi, geçtiğimiz haftalarda Trump yönetimi tarafından görevden alınan tarafından desteklendiği belgelenen New York Güney Bölge Savcısı Preet 'nın yerine vekalet geçen 'li savcı Joon H. Kim tarafından yazıldı. ABD Adalet Bakanlığı'nın internet sitesindeki basın bildirisinde, söz konusu dilekçenin New York Güney Bölge Savcısı Vekili Kim ve FBI New York Birimi'nin Direktör Yardımcısı William F. Sweeney Jr. tarafından birlikte ifşa edildiği duyuruldu.

ESKİ YÖNETİMİN SON HAMLESİ

Savcı Kim, görevden alınan Bharara ile yıllarca birlikte çalışmış bir isim olarak biliniyor. Bu skandal karar, eski yönetimin FETÖ destekli Savcı Bharara'nın vekili Kim aracılığıyla Türkiye-ABD ilişkilerini sabote etmek için yapılan son hamle olarak yorumlandı.

FETÖ'CÜ HAİNLER SEVİNÇLE KARŞILADI

Genel Müdür Yardımcısı'nın ABD'de tutuklanması FETÖ'cü hainler tarafından sevinçle karşılandı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün ABD yapılanması üyeleri, tutuklama kararının hemen ardından mahkeme kararını sosyal medya üzerinden yaymaya başladı.