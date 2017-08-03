Son dakika: Akıncı Üssü davasında üçüncü celse

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın üçüncü celsesi başladı.

FETÖ'nün sivil imamı hakim karşısında



(Örgütün 'Kurmay subaylar abisi' olarak görevli Sivil İmam Hakan Çiçek, Akıncı Üssü'nde darbe girişimi faaliyetlerini koordine eden isimlerden biriydi)

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da arasında bulunduğu müşteki avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

HAKAN ÇİÇEK, KURMAYLARIN ABİSİ ÇIKTI

SİVİL İMAM HAKAN ÇİÇEK'İN SAVUNMASI DEVAM EDECEK

Duruşmada hazır bulunanların tutanağa geçirilmesinin ardından dün öğleden sonra savunmasına başlayan sivil sanık Hakan Çiçek'in savunmasının alınmasına devam edilecek.

Çiçek, 16 Temmuz 2016'da üs civarında yakalanmıştı. İddianamede, kapatılan Anafartalar Koleji'nin de sahibi olan Çiçek'in örgütün sivil imamı olduğu belirtiliyor.

ÇAPRAZ SORGUDAN SONRA BİNİŞ VE ORUÇ SAVUNMA YAPACAK

Sanık Çiçek'in savunması ve çapraz sorgusunun tamamlanmasından sonra darbe girişimi sırasında üste oldukları belirlenen Harun Biniş ve Nurettin Oruç'un savunmalarının alınması planlanıyor.

AKINCI ÜSSÜ'NDEN KAÇARKEN YAKALANAN SİVİL İMAM HAKAN ÇİÇEK KİMDİR?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü'nden kaçarken yakalanan örgütün sivil imamlarından, Anafartalar Koleji'nin sahibi Hakan Çiçek'in, çantasında ele geçirilen 28 bin 920 doları yolda bulduğunu söylemişti.

Güvenlik güçleri, 16 Temmuz sabahı, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek'i, Fethiye Mahallesi'ne doğru kaçarken tarlada yakaladı. Jandarma, 600 metre ileride Adil Öksüz'ü gördü. Yolda valizi ve el çantasıyla yürüyen Öksüz, silah çekilerek durduruldu.

Öksüz, Akıncı'ya tarla bakmaya geldiğini söyledi, Oruç ise film yapımcısı olduğunu, hayvancılıkla ilgili film çekmek için bölgeye geldiğini öne sürdü.

Hakan Çiçek de Anafartalar Koleji'nin sahibi olduğunu belirtti.

Gözaltına alınan şüpheliler, öğle saatlerinde Kazan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kışla Jandarma Karakoluna götürüldü.

TUTANAKLARA EL KONULDU

Jandarma, Hakan Çiçek'in çantasında adına düzenlenmiş pasaport ve 28 bin 920 dolar ile 825 lira buldu. Çiçek, tutanakla el konulan paranın kendisine ait olmadığını, parayı yolda bulduğunu söyledi. Çiçek'in beyanı, jandarma tutanağına da girdi. Jandarmanın polise teslim ettiği para, adli emanete alındı.

Güvenlik güçleri, Hakan Çiçek'in cep telefonuyla SIM kartına ve hafıza kartı okuyucusuna da el koydu. Çiçek'in cep telefonunu fabrika ayarlarına döndürdüğü tespit edildi. Telefondan veri kurtarma işlemi yapılamadı. Hafıza kartı okuyucusunda da herhangi bir veri bulunamadı.

Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamede "4" numaralı şüpheli olan Çiçek'in, örgüt içinde de "kurmay subaylar abisi" olarak yer aldığı belirtildi.

BYLOCK KULLANCISI, SUBAY ÇOCUKLARI ONUN KOLEJİNDE OKUYORDU

İddianamede, Çiçek'in, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı, Ankara'daki faaliyetlerini gizli yürüten koleji açtığını, kalkışmaya katılan çok sayıda subayın çocuklarının kolejde okumalarını sağladığı, darbe teşebbüsünün organize edilip yönetilmesinde görev aldığı vurgulandı.

İddianameye göre, Çiçek'in bazı akrabaları, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yakınında korumalık yapıyor.

İHRAÇ EDİLEN KARDEŞİ PİLOT BİNBAŞI GÖKHAN ÇİÇEK'İN EVİNDE KALIYORDU

İfadesinde çok sayıda şirketinin olduğunu, 15 Temmuz'dan 3 gün önce Ankara'da bulunduğunu ve meslekten ihraç edilen kardeşi Pilot Binbaşı Gökhan Çiçek'in evinde kaldığını belirten Çiçek, Akıncı Üssü'ne ise Anafartalar Koleji'nde çocuğu okuyan eski Albay Ahmet Özçetin'in daveti üzerine "sosyal etkinliğe katılmak için" için gittiğini savundu. Akıncı Üssü'nde Özçetin dışında kimseyi tanımadığını ve sabaha kadar bir bankın üzerinde beklediğini ileri süren Çiçek, "Akıncı Üssü'ne gittikten birkaç dakika sonra askeri hareketlilik başladı. Kendileri sosyal etkinlik yapacağını söylemişti ancak ben içeriğinin ne olduğunu bilmiyordum. Askeri hareketlilik başlayınca çıkamadım. Sabaha kadar orada kaldım. Sabah 08.00 sıralarında gu¨n aydınlanınca çitten atlayıp kaçanları gördu¨m. Ben de beton duvarın u¨zerindeki tellerden atlayıp köye doğru yu¨ru¨meye başladım. Bu şekilde hava u¨ssu¨nden kaçarken jandarma görevlileri beni yakaladı. Kaçanların kimler olduğunu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"GÜLEN'İ BASINDAN TANIRIM"

Örgütün tepe yöneticileriyle çok sayıda telefon görüşmesi tespit edilen Çiçek, ifadesinde terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'i basından tanıdığını öne sürdü.