Son dakika: Sivil İmam Kemal Batmaz’dan akıllara ziyan savunma: Tamamen tesadüf!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın ikinci celsesi başladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki duruşma salonunda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da arasında bulunduğu müşteki avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

Duruşmada hazır bulunanların tutanağa geçirilmesinin ardından sanık savunmalarının alınmasına başlanacak.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, dünkü duruşma sonunda, savunması alınacak ilk sanıkların, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde oldukları belirlenen Kemal Batmaz, Harun Biniş ve Nurettin Oruç olacağını bildirmişti.

KEMAL BATMAZ: ADİL ÖKSÜZ'LE TESADÜFEN KARŞILAŞTIM



Darbe girişiminin merkez üssü olarak kullanılan ve derdest edilen komutanların tutulduğu yer olan Akıncı Üssü'ndeki faaliyetlere yönelik açılan ve 486 sanığın yargılandığı davada savunmasını yapan 'sivil imam' Kemal Batmaz, darbeye hazırlık toplantılarına katıldığı ve Adil Öksüz'le birlikte Fetullah Gülen'le görüştüğü iddialarını kabul etmedi. ABD'ye iş seyahati için gittiğini söyleyen Batmaz, darbe girişiminden kısa süre önceki Adil Öksüz'le Atatürk Havalimanı'ndaki güvenlik kamera görüntülerinin ise tesadüf olduğunu iddia etti.



"HİÇBİR ZAMAN BU GİRİŞİMİN BİR PARÇASI OLMADIM"

Savunmasında örgütün haberleşme programlarını kullanmadığını da iddia eden Kemal Batmaz, "Hiç kimseye emir ve talimat vermemiş olmam, Ankara'da yapıldığı iddia edilen toplantılar sırasında yurt dışında olmam, darbenin ne planlayıcısı ne de yöneticisi olmadığımın delilidir. Ben hiçbir zaman bu girişimin bir parçası olmadım. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum" dedi.

KEMAL BATMAZ KİMDİR?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Adil Öksüz ile birlikte darbeyi yönettiği belirlenen Kemal Batmaz, Öksüz ile birlikte askeri üsteydi. Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kemal Batmaz FETÖ'nün en büyük finans kaynağı olarak bilinen Kaynak Holding'e bağlı Kaynak Kağıt'ta müdürlük görevini yürütüyordu.