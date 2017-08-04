Son dakika: 'Sivil imam' Harun Biniş savunma yapmadı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın dördüncü celsesi başladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da arasında bulunduğu müşteki avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

HARUN BİNİŞ SAVUNMA YAPAMADI

Sanık Oruç'un çapraz sorgusunun tamamlanmasından sonra darbe girişimi sırasında üste olduğu belirlenen sivil sanık Harun Biniş'in savunmasına geçilmesi planlanıyordu. Ancak darbenin planlayıcısı olduğu gerekçesiyle yargılanan 'sivil imam' Harun Biniş, avukatının mahkemeye, savunmaya hazır olmadığı yönünde mazeret dilekçesi vermesi nedeniyle savunma yapmadı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi içerisindeki duruşma salonunda görülen davanın sabahki bölümünde, savunması dün biten 'sivil imam' Nurettin Oruç'un çapraz sorgusu tamamlandı. Oruç, çapraz sorgusu sırasında Akıncı Üssü'nde 15 Temmuz gecesi güvenlik kamerasından alınan fotoğraf ve görüntünün kendisine ait olmadığını belirterek, "Bana soruşturma sırasında bunlar gösterilmedi, bahsedilmedi. Görüntülerin ısrarla bana verilmemesi ben de şüphe oluşturdu. Dün de bu konuda sorulan sorulara 'Bir yapımcı olarak böyle görüntüler üretmek, montaj yapmak çok basit' demiştim" diye konuştu.

BU BİR FETÖ DARBESİ Mİ?

Bir müşteki avukatı, Oruç'a FETÖ ile irtibatı ve iltisakı olmadığı yönündeki ifadesini hatırlatarak, "Peki bu darbe sizce bir FETÖ darbesi mi?" sorusunu yöneltti. Oruç, soruyu, "Dünkü savunmam sırasında sorduğum bazı sorular var. Bunların cevaplanması gerekiyor. Ama şu an itibariyle FETÖ olarak görüyorum" diye cevapladı.

GİTTİĞİ KÖYÜN İSMİNİ HATIRLAMADI

Bir müşteki avukatı, Oruç'a, Kazan'a belgesel çekmek için gittiğini söylediğini hatırlatarak, "Peki bu belgesel için kimlerle görüştünüz? Gittiğiniz köyün adını söyler misiniz? şeklinde sorular yöneltti. Oruç bu sorulara "Hatırlamıyorum" diye yanıt verdi. Bir avukat da, Oruç'a belgesel çekimi ve yapımcılıkla ilgili bazı teknik sorular yöneltti. Oruç, bu soruları, "Bu terimleri biliyorum ama açıklamak istemiyorum" şeklinde cevapladı.

SANIK AVUKATINA TEPKİ

Sanığın çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından avukatı Ertuğrul Cem Cihan savunma yaptı. Cihan'ın, müvekkilinin işkence gördüğünü ve cezaevinde tecrit edildiğini söylemesi salondaki müşteki yakınlarından tepki gördü. Avukata yönelik sinkaflı sözler sarf eden bir kişi salondan çıkartıldı.

AKIN ÖZTÜRK SAVUNMA YAPACAK

Nurettin Oruç'un savunması tamamlandıktan sonra Mahkeme Başkanı Selfet Giray, davada sivil imam olduğu gerekçesiyle yargılanan 4'üncü 'sivil imam' Harun Biniş'in, avukatının mazeretinden dolayı savunmasının bugün alınmayacağını söyledi. Duruşmaya ara veren mahkeme, öğleden sonraki bölümde darbenin askeri kanadının bir numarası olduğu iddia edilen eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün savunmasına