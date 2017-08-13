Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Kılıçdaroğlu, Akaydın’ın utancına sahip çıktı

ANKARA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 13.8.2017
Kılıçdaroğlu, Akaydın’ın utancına sahip çıktı

lideri Kılıçdaroğlu, kendisine muhalefet eden vekilleri partiden kapı dışarı ederken, ’a “tiyatro” diyen Akaydın’a destek verdi

Genel Başkanı , şehitlerinin ruhunu sızlatan Antalya milletvekili 'a sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, milletten büyük tepki gören ve infiale yol açan açıklamalarından dolayı Akaydın hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek görmediğini belirterek, toplumun vicdanını bir kez daha yaraladı.

Kılıçdaroğlu Hürriyet gazetesine verdiği röportajda, 15 Temmuz Darbesiyle ilgili FETÖ elebaşısının ağzıyla konuşarak tiyatro benzetmesi yapan ve 250 şehit için "Katili devlettir" diyen Akaydın'ı savundu. Akaydın'ın açık açık söylediği sözlerin çarpıtıldığını öne süren Kılıçdaroğlu, bu sözleri yorumlayarak yeni bir skandala imza attı. Kılıçdaroğlu "Antalya milletvekilimiz, '250 kişiyi neden alanlara sürüyorsunuz? Devletin güvenlik güçleri yok muydu' diyor. 'Darbeden bazılarının haberi vardı, ona rağmen siz darbecilere karşı niye halkı ileri sürüyorsunuz' dedi. Bunda yanlış olan bir şey yoktur. Akaydın hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek görmüyorum" diye konuştu.

Şehit yakınları ve gaziler, Akaydın'a sahip çıkan Kılıçdaroğlu'nu ağır dille eleştirerek, "O da FETÖ'cülerin ağzıyla konuşuyor. Kontrollü darbe diyerek, davaları sulandırmak istiyor, hainlere kucak açıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın söylediği gibi, Türkiye düşmanlarının ağzıyla konuşuyor" ifadelerini kullandılar.
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kılıçdaroğlu, Akaydın’ın utancına sahip çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz