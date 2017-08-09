Akaydın'ın suflörü Pensilvanya'dan çıktı

CHP Milletvekili Mustafa Akaydın'ın 15 Temmuz şehitleri için "250 kişinin katili devlettir" sözlerinin perde arkasından Pensilvanya çıktı. FETÖ'nün beyin takımında yer alan firari Antalya İmamı Hasan Tarık Şen ile defalarca görüştüğü belirlendi. Vekilliği boyunca ortalarda görünmeyen Akaydın darbe girişimi davalarının sürdüğü günlerde bir anda ortaya çıkıp FETÖ ağzıyla açıklama yaptı.





BİR ANDA HAYRANI OLDU

Akaydın'ın üniversite rektörlüğü döneminde 'F tipi yapılanma' diye yerden yere vurduğu, aleyhte eylemlere öncülük ettiği FETÖ'nün davetlisi olarak 2014 yerel seçimleri öncesi Amerika'ya gittkten sonra bir anda Gülen hayranı olduğu ortaya çıktı. Akaydın ABD dönüşü o dönem çete lideri Gülen'le görüşüp görüşmediğini soran gazetecilere "Benim tek bir kırmızı çizgim vardır, o da Apo (Abdullah Öcalan). Onunla görüşmem. Fetullah Gülen Hocaefendi, kahve içmeye davet ederse gider içerim" yanıtını vermişti. Akaydın'ın o tarihten sonra FETÖ militanlarıyla sıkı bağlantılar kurduğu ortaya çıktı.

BYLOCK 'ÇU MECLİS ÜYESİ

Belediye Başkanlığı döneminde Mustafa Akaydın tarafından listeye yazılarak belediye CHP'den meclis üyesi seçilen ByLock kulanıcısı Sıtkı Soydal FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı. Soydal'ın örgütün kritik isimlerinden olduğu ve Akaydın sayesinde belediyeye sızdığı öğrenildi.

İMAMLA SAMİMİ OLDULAR

ustafa Akaydın'ın FETÖ'nün beyin takımında yer alan firari 'Antalya İmamı' Hasan Tarık Şen ile de yakın ilişkide olduğu biliniyor. Akaydın'ın Hasan Tarık Şen ile defalarca görüştüğü belirlendi. Akaydın ile Şen'in birlikte yemek yerken çekilen fotoğrafları da yerel basında sık sık gündeme gelmişti.





ÖNCE KIVIRDI SONRA 'KONTROLLÜ' DEDİ

Akaydın, sözlerine gelen büyük tepkiler üzerine yaptığı açıklamada bu kez kontrollü darbe dedi: 15 Temmuz darbe teşebbüsünde FETÖ'nün parmağı yoktur' demedim. FETÖ'yü aklamaya çalışmadım. Bu darbe teşebbüsüdür. Maalesef son 1 yılda 15 Temmuz'un bir kutlama gibi öne çıkarılması beni rahatsız ediyor. Çünkü 15 Temmuz çok tartışılacak bir konudur. 15 Temmuz'un kontrollü darbe girişimi olduğunu söylüyorum. (Akşam)