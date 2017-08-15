Oğlunun kanı yerde kalmayacak

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK
'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül
'ün annesi Ayşe Bülbül
'ün en büyük isteği oğlunun kanının yerde kalmaması... Acıların en büyüğünü yaşayan anne Ayşe Bülbül, "Cumhurbaşkanımız ile telefonda görüştüm, kendisi oğlumun intikamının alınacağını söyledi. Yüreğime su serpti" dedi. Maçka'da PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle şehit düşen Eren Bülbül'ün annesi 56 yaşındaki Ayşe Bülbül ilçeye bağlı Sukenarı Mahallesi'nde yaşayan bir akrabasının evinde taziyeleri kabul ediyor. Yaklaşık 18 ay önce eşini, şimdi de oğlunu kaybeden Ayşe Bülbül'ün gözyaşları dinmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın önceki akşam kendisini aradığını ve başsağlığı dilediğini anlatan gözü yaşlı anne, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Aramasıyla bize büyük destek ve güç verdi. Acımı paylaştı. 'Senin acın benim acımdır' dedi. Ondan sadece sorumluların bulunmasını istedim. Cumhurbaşkanımız da bana oğlumun kanının yerde kalmayacağını söyledi. Onun bu sözleri yüreğime su serpti. Bana 'kaç çocuğun var ?' diye sorduğunda ben çekindim 13 demeye. Ama kendisi bana cennetlik olduğumu söyledi" dedi.
BENİ DİNLEMEDİ, GİTTİ
13 çocuk dünyaya getiren Ayşe Bülbül, şehit düşen oğlu Eren ve 23 yaşındaki oğlu Çağlar ile birlikte yaşıyordu. Kızlarının evli olduğunu, diğer 3 oğlunun ise İstanbul'da yaşadığını anlatan Ayşe Bülbül, "Eren çok iyi bir çocuktu, yürümesini, kalkmasını iyi bilirdi ama çok aceleciydi. Biz yaylaya gittik. Eren amcası ve babaannesine fındık toplamaya yardıma gitmek istedi. Yaylada kalmasını istedim. Ama o beni dinlemedi gitti" dedi.
"ŞEHİTLİK ONU ÇAĞIRDI"
Oğlunun hep şehit olmak istediğini söyleyen anne Ayşe Bülbül, "Her yerde asker olup, şehit olacağını söylerdi. Öyle söyleme derdim. Hayalinde asker olmak vardı. Son olaydan önce eve gelen askerlerle fotoğraf çekilmiş. Seve seve askerlik yapacağını söylerdi. Şehitlik onu çağırdı. Kapımızın önünde şehit oldu" dedi. Çocuklarının en büyüğünün 36, en küçüğünün 13 yaşında olduğunu söyleyen gözü yaşlı anne, "O hainler benim yetimlerimin yiyeceğini aldılar evin başında oturdu yediler. Sonra da Eren geldi vurdular onu. Teröristlerin yakalanması acımı biraz da olsa dindirir. Bana biri dese ki 'Bu terörist oğlunu öldürdü' ben onun etinden çiğ yerim, pişirmem" diyerek öfkesini dile getirdi. Trabzon Valisi Yücel Yavuz da ilçedeki taziye evine giderek Bülbül ailesiyle görüşerek taziye dileklerinde bulundu.
ADI OKUDUĞU OKULA VERİLDİ
Milli Eğitim Bakanlığı
, şehit olan Eren Bülbül'ün adını öğrenim gördüğü Maçka Anadolu İmam Hatip
Lisesi'ne verdi. Okulun adı Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirildi.