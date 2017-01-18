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Gümüşhanespor-Trabzonspor (Canlı)

  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 13:12 Güncelleme Tarihi: 18.1.2017 13:12
Gümüşhanespor-Trabzonspor (Canlı)
Gümüşhanespor-Trabzonspor (Canlı)

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu beşinci maçında Gümüşhanespor'un konuğu olacak.

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu maçında Gümüşhanespor'la Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda oynanacak maç saat 14.00'da başlayacak. Sabah.com.tr'den de canlı yayınlanacak karşılaşmayı a2 ekranlarından naklen izleyebileceksiniz.

İLK 11'LER

GÜMÜŞHANESPOR: Hasan, Mehmet, Salih, Ali, Taşkın, Taner, Mehmet Cansın, Hüseyin, Muhammed Çalhanoğlu, Menderes, Rıdvan

TRABZONSPOR: Esteban, Mustafa Akbaş, Medjani, Uğur, Pereira, Mas, Yusuf Yazıcı, Aytaç, Olcay, Yusuf, Suk.

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