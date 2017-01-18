Gümüşhanespor-Trabzonspor (Canlı)

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu beşinci maçında Gümüşhanespor'un konuğu olacak.
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu maçında Gümüşhanespor'la Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda oynanacak maç saat 14.00'da başlayacak. Sabah.com.tr'den de canlı yayınlanacak karşılaşmayı a2 ekranlarından naklen izleyebileceksiniz.
İLK 11'LER
GÜMÜŞHANESPOR: Hasan, Mehmet, Salih, Ali, Taşkın, Taner, Mehmet Cansın, Hüseyin, Muhammed Çalhanoğlu, Menderes, Rıdvan
TRABZONSPOR: Esteban, Mustafa Akbaş, Medjani, Uğur, Pereira, Mas, Yusuf Yazıcı, Aytaç, Olcay, Yusuf, Suk.