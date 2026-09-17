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Giriş Tarihi: 17.09.2026 20:57 Son Güncelleme: 17.09.2026 21:11

Ziraat Türkiye Kupası: Orduspor 1967 gol olup yağdı! 10 attı turu geçti...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur heyecanı devam ediyor. A Spor ekranlarında yayınlanan müsabakada Orduspor 1967, sahasında Torul Belediyspor'u 10-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı. İşte müsabakanın tüm golleri...

Ziraat Türkiye Kupası: Orduspor 1967 gol olup yağdı! 10 attı turu geçti...
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Ziraat Türkiye Kupası 2026-2027 sezonu 1. Eleme Turu'nda Orduspor 1967 ile Torul Belediyespor karşı karşıya geldi.

A Spor ekranlarında yayınlanan müsabakada ev sahibi ekip gol olup yağdı. Orduspor 1967, müsabakayı 10-0 kazanarak üst tura yükseldi.

Orduspor'a galibiyeti ve 2. turu getiren goller, Taha Balsu (2), Berat Kalkan (2), Recep Metin, Yiğit Tiryaki, Taha Yasin Ev, Atakan Aybastı, Doğancan Aynacı ve Barış Gün kaydetti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

GOL | Orduspor 1967 1-0 Torul Belediye Spor

GOL | Orduspor 1967 2-0 Torul Belediye Spor

GOL | Orduspor 1967 3-0 Torul Belediye Spor

GOL | Orduspor 1967 4-0 Torul Belediye Spor

GOL | Orduspor 1967 5-0 Torul Belediye Spor

GOL | Orduspor 1967 6-0 Torul Belediye Spor

GOL | Orduspor 1967 7-0 Torul Belediye Spor

GOL | Orduspor 1967 8-0 Torul Belediye Spor

GOL | Orduspor 1967 9-0 Torul Belediye Spor

GOL | Orduspor 1967 10-0 Torul Belediye Spor

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Ziraat Türkiye Kupası: Orduspor 1967 gol olup yağdı! 10 attı turu geçti...
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