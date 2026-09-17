Ziraat Türkiye Kupası: Orduspor 1967 gol olup yağdı! 10 attı turu geçti...

Ziraat Türkiye Kupası 2026-2027 sezonu 1. Eleme Turu'nda Orduspor 1967 ile Torul Belediyespor karşı karşıya geldi.
A Spor ekranlarında yayınlanan müsabakada ev sahibi ekip gol olup yağdı. Orduspor 1967, müsabakayı 10-0 kazanarak üst tura yükseldi.
Orduspor'a galibiyeti ve 2. turu getiren goller, Taha Balsu (2), Berat Kalkan (2), Recep Metin, Yiğit Tiryaki, Taha Yasin Ev, Atakan Aybastı, Doğancan Aynacı ve Barış Gün kaydetti.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
GOL | Orduspor 1967 1-0 Torul Belediye Spor
GOL | Orduspor 1967 2-0 Torul Belediye Spor
GOL | Orduspor 1967 3-0 Torul Belediye Spor
GOL | Orduspor 1967 4-0 Torul Belediye Spor
GOL | Orduspor 1967 5-0 Torul Belediye Spor
GOL | Orduspor 1967 6-0 Torul Belediye Spor
GOL | Orduspor 1967 7-0 Torul Belediye Spor
GOL | Orduspor 1967 8-0 Torul Belediye Spor
GOL | Orduspor 1967 9-0 Torul Belediye Spor
GOL | Orduspor 1967 10-0 Torul Belediye Spor