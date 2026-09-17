GOL | Orduspor 1967 7-0 Torul Belediye Spor
17 Eylül 2026 20:34
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme turu maçında Orduspor 1967, Torul Belediye Spor karşısında 58. dakikada Taha Yasin Ev’in attığı golle durumu 7-0'a getirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:11
GOL | Orduspor 1967 8-0 Torul Belediye Spor 17.09.2026 | 20:34
01:02
GOL | Orduspor 1967 7-0 Torul Belediye Spor 17.09.2026 | 20:34
01:06
GOL | Orduspor 1967 6-0 Torul Belediye Spor 17.09.2026 | 20:33
01:05
GOL | Orduspor 1967 5-0 Torul Belediye Spor 17.09.2026 | 20:32
01:09
GOL | Orduspor 1967 4-0 Torul Belediye Spor 17.09.2026 | 20:32
01:09
GOL | Orduspor 1967 3-0 Torul Belediye Spor 17.09.2026 | 20:32
00:56
GOL | Orduspor 1967 2-0 Torul Belediye Spor 17.09.2026 | 20:31
01:13
GOL | Orduspor 1967 1-0 Torul Belediye Spor 17.09.2026 | 20:31
00:44
GOL | Amasyaspor 1968 Fk 10-0 Çankırıgücü Sk 17.09.2026 | 16:33
00:39
GOL | Amasyaspor 1968 Fk 9-0 Çankırıgücü Sk 17.09.2026 | 16:32
00:55
GOL | Amasyaspor 1968 Fk 8-0 Çankırıgücü Sk 17.09.2026 | 16:32
00:53
GOL | Amasyaspor 1968 Fk 7-0 Çankırıgücü Sk 17.09.2026 | 16:32
00:53
GOL | Amasyaspor 1968 Fk 6-0 Çankırıgücü Sk 17.09.2026 | 16:31
00:45
GOL | Amasyaspor 1968 Fk 5-0 Çankırıgücü Sk 17.09.2026 | 16:30
00:57
GOL | Amasyaspor 1968 Fk 4-0 Çankırıgücü Sk 17.09.2026 | 16:26
00:46
GOL | Amasyaspor 1968 Fk 3-0 Çankırıgücü Sk 17.09.2026 | 16:25
00:59
GOL | Amasyaspor 1968 Fk 2-0 Çankırıgücü Sk 17.09.2026 | 16:25
00:57
GOL | Amasyaspor 1968 Fk 1-0 Çankırıgücü Sk 17.09.2026 | 16:25
09:37
Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 5-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 17.09.2026 | 00:29
00:58
GOL | Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 3-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor 16.09.2026 | 22:06