Video Türkiye Kupası Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 5-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 5-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 5-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

17 Eylül 2026 00:29

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Turnuvada 1. Tur maçında Yeni Mersin İY evinde Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti ve turnuvada turu geçen taraf oldu. İşte maçın özeti...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 5-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor MAÇ SONUCU-ÖZET 09:37
Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 5-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 17.09.2026 | 00:29
GOL | Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 3-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor 00:58
GOL | Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 3-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor 16.09.2026 | 22:06
GOL | Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 4-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor 01:01
GOL | Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 4-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor 16.09.2026 | 22:06
GOL | Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 5-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor 01:11
GOL | Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 5-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor 16.09.2026 | 22:05
GOL | Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 2-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor 01:06
GOL | Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 2-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor 16.09.2026 | 22:05
GOL | Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 1-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor 00:54
GOL | Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 1-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor 16.09.2026 | 22:05
GOL | Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 1-0 Bucak Belediye Oğuzhanspor 00:52
GOL | Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 1-0 Bucak Belediye Oğuzhanspor 16.09.2026 | 22:04
Bucaspor 1928 0-4 Gaziemir G.O.G Spor MAÇ SONUCU-ÖZET 08:16
Bucaspor 1928 0-4 Gaziemir G.O.G Spor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 16.09.2026 | 20:31
GOL | Bucaspor 1928 0-4 Gaziemir G.O.G Spor 00:41
GOL | Bucaspor 1928 0-4 Gaziemir G.O.G Spor 16.09.2026 | 19:01
GOL | Bucaspor 1928 0-3 Gaziemir G.O.G Spor 00:54
GOL | Bucaspor 1928 0-3 Gaziemir G.O.G Spor 16.09.2026 | 19:00
GOL | Bucaspor 1928 0-2 Gaziemir G.O.G Spor 00:50
GOL | Bucaspor 1928 0-2 Gaziemir G.O.G Spor 16.09.2026 | 19:00
GOL | Bucaspor 1928 0-1 Gaziemir G.O.G Spor 00:58
GOL | Bucaspor 1928 0-1 Gaziemir G.O.G Spor 16.09.2026 | 19:00
Sinopspor 0-3 Arıt Kayadibi SK MAÇ SONUCU-ÖZET 10:35
Sinopspor 0-3 Arıt Kayadibi SK (MAÇ SONUCU-ÖZET) 16.09.2026 | 17:44
GOL | Sinopspor 0-2 Arıt Kayadibi SK 01:09
GOL | Sinopspor 0-2 Arıt Kayadibi SK 16.09.2026 | 16:01
GOL | Sinopspor 0-1 Arıt Kayadibi SK 01:05
GOL | Sinopspor 0-1 Arıt Kayadibi SK 16.09.2026 | 16:00
Altay 2-4 Söke 1970 Spor MAÇ SONUCU-ÖZET 08:28
Altay 2-4 Söke 1970 Spor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 16.09.2026 | 01:05
GOL | Altay 2-4 Söke 1970 Spor 01:23
GOL | Altay 2-4 Söke 1970 Spor 15.09.2026 | 22:03
GOL | Altay 1-4 Söke 1970 Spor 02:30
GOL | Altay 1-4 Söke 1970 Spor 15.09.2026 | 22:02
GOL | Altay 0-4 Söke 1970 Spor 00:53
GOL | Altay 0-4 Söke 1970 Spor 15.09.2026 | 22:02
GOL | Altay 0-3 Söke 1970 Spor 00:51
GOL | Altay 0-3 Söke 1970 Spor 15.09.2026 | 22:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA