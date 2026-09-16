GOL | Bucaspor 1928 0-4 Gaziemir G.O.G Spor
16 Eylül 2026 19:01
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme turu maçında Gaziemir G.O.G Spor, Bucaspor 1928 karşısında 88. dakikada Gökhan Bozca'nın attığı golle durumu 4-0'a getirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:41
GOL | Bucaspor 1928 0-4 Gaziemir G.O.G Spor 16.09.2026 | 19:01
00:54
GOL | Bucaspor 1928 0-3 Gaziemir G.O.G Spor 16.09.2026 | 19:00
00:50
GOL | Bucaspor 1928 0-2 Gaziemir G.O.G Spor 16.09.2026 | 19:00
00:58
GOL | Bucaspor 1928 0-1 Gaziemir G.O.G Spor 16.09.2026 | 19:00
10:35
Sinopspor 0-3 Arıt Kayadibi SK (MAÇ SONUCU-ÖZET) 16.09.2026 | 17:44
01:09
GOL | Sinopspor 0-2 Arıt Kayadibi SK 16.09.2026 | 16:01
01:05
GOL | Sinopspor 0-1 Arıt Kayadibi SK 16.09.2026 | 16:00
08:28
Altay 2-4 Söke 1970 Spor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 16.09.2026 | 01:05
01:23
GOL | Altay 2-4 Söke 1970 Spor 15.09.2026 | 22:03
02:30
GOL | Altay 1-4 Söke 1970 Spor 15.09.2026 | 22:02
00:53
GOL | Altay 0-4 Söke 1970 Spor 15.09.2026 | 22:02
00:51
GOL | Altay 0-3 Söke 1970 Spor 15.09.2026 | 22:02
00:52
GOL | Altay 0-2 Söke 1970 Spor 15.09.2026 | 22:01
01:00
GOL | Altay 0-1 Söke 1970 Spor 15.09.2026 | 22:01
08:39
1923 Afyonkarahisar SK 2-1 Ürgüpspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 15.09.2026 | 19:55
01:01
GOL | 1923 Afyonkarahisar SK 2-1 Ürgüpspor 15.09.2026 | 19:06
01:03
GOL | 1923 Afyonkarahisar SK 1-1 Ürgüpspor 15.09.2026 | 19:05
01:07
GOL | 1923 Afyonkarahisar SK 1-0 Ürgüpspor 15.09.2026 | 19:05
13:05
MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 2-1 TÜMOSAN Konyaspor 22.05.2026 | 23:57
02:37
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na kavuştu! 22.05.2026 | 23:35