Video Türkiye Kupası Altay 2-4 Söke 1970 Spor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Altay 2-4 Söke 1970 Spor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Altay 2-4 Söke 1970 Spor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

16 Eylül 2026 01:05

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu maçında Söke 1970 Spor, deplasmanda Altay'ı 4-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi. İşte maçın özeti...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Altay 2-4 Söke 1970 Spor MAÇ SONUCU-ÖZET 08:28
Altay 2-4 Söke 1970 Spor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 16.09.2026 | 01:05
GOL | Altay 2-4 Söke 1970 Spor 01:23
GOL | Altay 2-4 Söke 1970 Spor 15.09.2026 | 22:03
GOL | Altay 1-4 Söke 1970 Spor 02:30
GOL | Altay 1-4 Söke 1970 Spor 15.09.2026 | 22:02
GOL | Altay 0-4 Söke 1970 Spor 00:53
GOL | Altay 0-4 Söke 1970 Spor 15.09.2026 | 22:02
GOL | Altay 0-3 Söke 1970 Spor 00:51
GOL | Altay 0-3 Söke 1970 Spor 15.09.2026 | 22:02
GOL | Altay 0-2 Söke 1970 Spor 00:52
GOL | Altay 0-2 Söke 1970 Spor 15.09.2026 | 22:01
GOL | Altay 0-1 Söke 1970 Spor 01:00
GOL | Altay 0-1 Söke 1970 Spor 15.09.2026 | 22:01
1923 Afyonkarahisar SK 2-1 Ürgüpspor MAÇ SONUCU-ÖZET 08:39
1923 Afyonkarahisar SK 2-1 Ürgüpspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 15.09.2026 | 19:55
GOL | 1923 Afyonkarahisar SK 2-1 Ürgüpspor 01:01
GOL | 1923 Afyonkarahisar SK 2-1 Ürgüpspor 15.09.2026 | 19:06
GOL | 1923 Afyonkarahisar SK 1-1 Ürgüpspor 01:03
GOL | 1923 Afyonkarahisar SK 1-1 Ürgüpspor 15.09.2026 | 19:05
GOL | 1923 Afyonkarahisar SK 1-0 Ürgüpspor 01:07
GOL | 1923 Afyonkarahisar SK 1-0 Ürgüpspor 15.09.2026 | 19:05
MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 2-1 TÜMOSAN Konyaspor 13:05
MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 2-1 TÜMOSAN Konyaspor 22.05.2026 | 23:57
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’na kavuştu! 02:37
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na kavuştu! 22.05.2026 | 23:35
Trabzonspor’da Benjamin Bouchouari’den şampiyonluk sözleri! 00:49
Trabzonspor'da Benjamin Bouchouari'den şampiyonluk sözleri! 22.05.2026 | 23:23
Trabzonspor’da Anthony Nwakaeme’den şampiyonluk sözleri! 01:59
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'den şampiyonluk sözleri! 22.05.2026 | 23:19
Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’dan şampiyonluk sözleri! 00:32
Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan şampiyonluk sözleri! 22.05.2026 | 23:17
Trabzonspor’da Stefan Savic’ten şampiyonluk sözleri! 01:58
Trabzonspor'da Stefan Savic'ten şampiyonluk sözleri! 22.05.2026 | 23:13
Trabzonspor’da Mustafa Eskihellaç’tan şampiyonluk sözleri! 01:44
Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç'tan şampiyonluk sözleri! 22.05.2026 | 23:12
GOL | Trabzonspor 2-1 TÜMOSAN Konyaspor 01:18
GOL | Trabzonspor 2-1 TÜMOSAN Konyaspor 22.05.2026 | 22:34
Konyaspor’da Bardhi penaltıyı değerlendiremedi 01:25
Konyaspor'da Bardhi penaltıyı değerlendiremedi 22.05.2026 | 22:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA