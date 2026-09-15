GOL | Altay 1-4 Söke 1970 Spor
15 Eylül 2026 22:02
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçında Altay, Söke 1970 Spor karşısında 72. dakikada Yunus Sarıkaya’nın attığı golle skoru 4-1’e getirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:30
GOL | Altay 1-4 Söke 1970 Spor 15.09.2026 | 22:02
00:53
GOL | Altay 0-4 Söke 1970 Spor 15.09.2026 | 22:02
00:51
GOL | Altay 0-3 Söke 1970 Spor 15.09.2026 | 22:02
00:52
GOL | Altay 0-2 Söke 1970 Spor 15.09.2026 | 22:01
01:00
GOL | Altay 0-1 Söke 1970 Spor 15.09.2026 | 22:01
08:39
1923 Afyonkarahisar SK 2-1 Ürgüpspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 15.09.2026 | 19:55
01:01
GOL | 1923 Afyonkarahisar SK 2-1 Ürgüpspor 15.09.2026 | 19:06
01:03
GOL | 1923 Afyonkarahisar SK 1-1 Ürgüpspor 15.09.2026 | 19:05
01:07
GOL | 1923 Afyonkarahisar SK 1-0 Ürgüpspor 15.09.2026 | 19:05
13:05
MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 2-1 TÜMOSAN Konyaspor 22.05.2026 | 23:57
02:37
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na kavuştu! 22.05.2026 | 23:35
00:49
Trabzonspor'da Benjamin Bouchouari'den şampiyonluk sözleri! 22.05.2026 | 23:23
01:59
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'den şampiyonluk sözleri! 22.05.2026 | 23:19
00:32
Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan şampiyonluk sözleri! 22.05.2026 | 23:17
01:58
Trabzonspor'da Stefan Savic'ten şampiyonluk sözleri! 22.05.2026 | 23:13
01:44
Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç'tan şampiyonluk sözleri! 22.05.2026 | 23:12
01:18
GOL | Trabzonspor 2-1 TÜMOSAN Konyaspor 22.05.2026 | 22:34
01:25
Konyaspor'da Bardhi penaltıyı değerlendiremedi 22.05.2026 | 22:26
02:12
GOL | Trabzonspor 1-1 TÜMOSAN Konyaspor 22.05.2026 | 22:10
01:49
GOL | Trabzonspor 1-0 TÜMOSAN Konyaspor 22.05.2026 | 21:11