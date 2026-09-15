Video Türkiye Kupası GOL | 1923 Afyonkarahisar SK 2-1 Ürgüpspor
GOL | 1923 Afyonkarahisar SK 2-1 Ürgüpspor

GOL | 1923 Afyonkarahisar SK 2-1 Ürgüpspor

15 Eylül 2026 19:06

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçında 1923 Afyonkarahisar SK, Ürgüpspor karşısında 54. dakikada Muhammed Can’ın attığı golle 2-1 öne geçti.

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