GOL | 1923 Afyonkarahisar SK 2-1 Ürgüpspor
15 Eylül 2026 19:06
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçında 1923 Afyonkarahisar SK, Ürgüpspor karşısında 54. dakikada Muhammed Can’ın attığı golle 2-1 öne geçti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:01
GOL | 1923 Afyonkarahisar SK 2-1 Ürgüpspor 15.09.2026 | 19:06
01:03
GOL | 1923 Afyonkarahisar SK 1-1 Ürgüpspor 15.09.2026 | 19:05
01:07
GOL | 1923 Afyonkarahisar SK 1-0 Ürgüpspor 15.09.2026 | 19:05
13:05
MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 2-1 TÜMOSAN Konyaspor 22.05.2026 | 23:57
02:37
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na kavuştu! 22.05.2026 | 23:35
00:49
Trabzonspor'da Benjamin Bouchouari'den şampiyonluk sözleri! 22.05.2026 | 23:23
01:59
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'den şampiyonluk sözleri! 22.05.2026 | 23:19
00:32
Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan şampiyonluk sözleri! 22.05.2026 | 23:17
01:58
Trabzonspor'da Stefan Savic'ten şampiyonluk sözleri! 22.05.2026 | 23:13
01:44
Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç'tan şampiyonluk sözleri! 22.05.2026 | 23:12
01:18
GOL | Trabzonspor 2-1 TÜMOSAN Konyaspor 22.05.2026 | 22:34
01:25
Konyaspor'da Bardhi penaltıyı değerlendiremedi 22.05.2026 | 22:26
02:12
GOL | Trabzonspor 1-1 TÜMOSAN Konyaspor 22.05.2026 | 22:10
01:49
GOL | Trabzonspor 1-0 TÜMOSAN Konyaspor 22.05.2026 | 21:11
01:49
Fatih Tekke: Bugün bu kupayı çok istiyoruz 22.05.2026 | 20:16
01:47
İlhan Palut: Bu kupayı çok istiyoruz 22.05.2026 | 20:11
01:03
Ozan Tufan: Kupayı alacağımıza inanıyorum! 22.05.2026 | 20:05
01:21
Konyaspor'da Yasir Subaşı'dan final sözleri! 22.05.2026 | 20:02
32:16
Fatih Tekke ve İlhan Palut'tan dev final öncesi ortak açıklamalar! 21.05.2026 | 20:25
01:29
GOL | Natura Dünyası Gençlerbirliği 1-2 Trabzonspor 13.05.2026 | 22:26