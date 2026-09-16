Video Türkiye Kupası GOL | Bucaspor 1928 0-2 Gaziemir G.O.G Spor
GOL | Bucaspor 1928 0-2 Gaziemir G.O.G Spor

GOL | Bucaspor 1928 0-2 Gaziemir G.O.G Spor

16 Eylül 2026 19:00

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme turu maçında Gaziemir G.O.G Spor, Bucaspor 1928 karşısında 55. dakikada Miraç Furkan Türközü'nün attığı golle durumu 2-0'a getirdi.

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