Aşkale’de feci kaza: 1 ölü 7 yaralı | Video 13.07.2023 | 15:24 Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Erzincan karayolu Aşkale ilçesi Tepe başı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında aynı yönde seyreden bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki otomobile ardından duvara çarptıktan sonra takla atarak refüjde ters dönerek durabildi.Kazada otomobillerde bulunan bir yolcu hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Aşkale Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis kaza yerinde güvenlik tedbiri alırken ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.