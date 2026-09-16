GOL | Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 5-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor
16 Eylül 2026 22:05
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme turu maçında Yeni Mersin İdmanyurdu Spor, Bucak Belediye Oğuzhanspor karşısında 82. dakikada Abdul Samet Kılıç'ın kendi kalesine attığı golle durumu 5-1'e getirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:11
GOL | Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 5-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor 16.09.2026 | 22:05
01:06
GOL | Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 2-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor 16.09.2026 | 22:05
00:54
GOL | Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 1-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor 16.09.2026 | 22:05
00:52
GOL | Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 1-0 Bucak Belediye Oğuzhanspor 16.09.2026 | 22:04
08:16
Bucaspor 1928 0-4 Gaziemir G.O.G Spor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 16.09.2026 | 20:31
00:41
GOL | Bucaspor 1928 0-4 Gaziemir G.O.G Spor 16.09.2026 | 19:01
00:54
GOL | Bucaspor 1928 0-3 Gaziemir G.O.G Spor 16.09.2026 | 19:00
00:50
GOL | Bucaspor 1928 0-2 Gaziemir G.O.G Spor 16.09.2026 | 19:00
00:58
GOL | Bucaspor 1928 0-1 Gaziemir G.O.G Spor 16.09.2026 | 19:00
10:35
Sinopspor 0-3 Arıt Kayadibi SK (MAÇ SONUCU-ÖZET) 16.09.2026 | 17:44
01:09
GOL | Sinopspor 0-2 Arıt Kayadibi SK 16.09.2026 | 16:01
01:05
GOL | Sinopspor 0-1 Arıt Kayadibi SK 16.09.2026 | 16:00
08:28
Altay 2-4 Söke 1970 Spor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 16.09.2026 | 01:05
01:23
GOL | Altay 2-4 Söke 1970 Spor 15.09.2026 | 22:03
02:30
GOL | Altay 1-4 Söke 1970 Spor 15.09.2026 | 22:02
00:53
GOL | Altay 0-4 Söke 1970 Spor 15.09.2026 | 22:02
00:51
GOL | Altay 0-3 Söke 1970 Spor 15.09.2026 | 22:02
00:52
GOL | Altay 0-2 Söke 1970 Spor 15.09.2026 | 22:01
01:00
GOL | Altay 0-1 Söke 1970 Spor 15.09.2026 | 22:01
08:39
1923 Afyonkarahisar SK 2-1 Ürgüpspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 15.09.2026 | 19:55