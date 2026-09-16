Video Türkiye Kupası Bucaspor 1928 0-4 Gaziemir G.O.G Spor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Bucaspor 1928 0-4 Gaziemir G.O.G Spor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bucaspor 1928 0-4 Gaziemir G.O.G Spor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

16 Eylül 2026 20:31

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Bucaspor 1928 ile Gaziemir G.O.G karşı karşıya geldi. Gaziemir deplasmanda rakibini 4-0'lık skorla mağlup etti ve turnuvada tur atlayan taraf oldu. İşte maçın özeti...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bucaspor 1928 0-4 Gaziemir G.O.G Spor MAÇ SONUCU-ÖZET 08:16
Bucaspor 1928 0-4 Gaziemir G.O.G Spor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 16.09.2026 | 20:31
GOL | Bucaspor 1928 0-4 Gaziemir G.O.G Spor 00:41
GOL | Bucaspor 1928 0-4 Gaziemir G.O.G Spor 16.09.2026 | 19:01
GOL | Bucaspor 1928 0-3 Gaziemir G.O.G Spor 00:54
GOL | Bucaspor 1928 0-3 Gaziemir G.O.G Spor 16.09.2026 | 19:00
GOL | Bucaspor 1928 0-2 Gaziemir G.O.G Spor 00:50
GOL | Bucaspor 1928 0-2 Gaziemir G.O.G Spor 16.09.2026 | 19:00
GOL | Bucaspor 1928 0-1 Gaziemir G.O.G Spor 00:58
GOL | Bucaspor 1928 0-1 Gaziemir G.O.G Spor 16.09.2026 | 19:00
Sinopspor 0-3 Arıt Kayadibi SK MAÇ SONUCU-ÖZET 10:35
Sinopspor 0-3 Arıt Kayadibi SK (MAÇ SONUCU-ÖZET) 16.09.2026 | 17:44
GOL | Sinopspor 0-2 Arıt Kayadibi SK 01:09
GOL | Sinopspor 0-2 Arıt Kayadibi SK 16.09.2026 | 16:01
GOL | Sinopspor 0-1 Arıt Kayadibi SK 01:05
GOL | Sinopspor 0-1 Arıt Kayadibi SK 16.09.2026 | 16:00
Altay 2-4 Söke 1970 Spor MAÇ SONUCU-ÖZET 08:28
Altay 2-4 Söke 1970 Spor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 16.09.2026 | 01:05
GOL | Altay 2-4 Söke 1970 Spor 01:23
GOL | Altay 2-4 Söke 1970 Spor 15.09.2026 | 22:03
GOL | Altay 1-4 Söke 1970 Spor 02:30
GOL | Altay 1-4 Söke 1970 Spor 15.09.2026 | 22:02
GOL | Altay 0-4 Söke 1970 Spor 00:53
GOL | Altay 0-4 Söke 1970 Spor 15.09.2026 | 22:02
GOL | Altay 0-3 Söke 1970 Spor 00:51
GOL | Altay 0-3 Söke 1970 Spor 15.09.2026 | 22:02
GOL | Altay 0-2 Söke 1970 Spor 00:52
GOL | Altay 0-2 Söke 1970 Spor 15.09.2026 | 22:01
GOL | Altay 0-1 Söke 1970 Spor 01:00
GOL | Altay 0-1 Söke 1970 Spor 15.09.2026 | 22:01
1923 Afyonkarahisar SK 2-1 Ürgüpspor MAÇ SONUCU-ÖZET 08:39
1923 Afyonkarahisar SK 2-1 Ürgüpspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 15.09.2026 | 19:55
GOL | 1923 Afyonkarahisar SK 2-1 Ürgüpspor 01:01
GOL | 1923 Afyonkarahisar SK 2-1 Ürgüpspor 15.09.2026 | 19:06
GOL | 1923 Afyonkarahisar SK 1-1 Ürgüpspor 01:03
GOL | 1923 Afyonkarahisar SK 1-1 Ürgüpspor 15.09.2026 | 19:05
GOL | 1923 Afyonkarahisar SK 1-0 Ürgüpspor 01:07
GOL | 1923 Afyonkarahisar SK 1-0 Ürgüpspor 15.09.2026 | 19:05
MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 2-1 TÜMOSAN Konyaspor 13:05
MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 2-1 TÜMOSAN Konyaspor 22.05.2026 | 23:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA