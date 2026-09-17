GOL | Amasyaspor 1968 Fk 7-0 Çankırıgücü Sk
17 Eylül 2026 16:32
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme turu maçında Amasyaspor 1968 Fk, Çankırıgücü Sk karşısında 39. dakikada Muhammet Karahan'ın attığı golle durumu 7-0'a getirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:55
GOL | Amasyaspor 1968 Fk 8-0 Çankırıgücü Sk 17.09.2026 | 16:32
00:53
GOL | Amasyaspor 1968 Fk 7-0 Çankırıgücü Sk 17.09.2026 | 16:32
00:53
GOL | Amasyaspor 1968 Fk 6-0 Çankırıgücü Sk 17.09.2026 | 16:31
00:45
GOL | Amasyaspor 1968 Fk 5-0 Çankırıgücü Sk 17.09.2026 | 16:30
00:57
GOL | Amasyaspor 1968 Fk 4-0 Çankırıgücü Sk 17.09.2026 | 16:26
00:46
GOL | Amasyaspor 1968 Fk 3-0 Çankırıgücü Sk 17.09.2026 | 16:25
00:59
GOL | Amasyaspor 1968 Fk 2-0 Çankırıgücü Sk 17.09.2026 | 16:25
00:57
GOL | Amasyaspor 1968 Fk 1-0 Çankırıgücü Sk 17.09.2026 | 16:25
09:37
Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 5-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 17.09.2026 | 00:29
00:58
GOL | Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 3-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor 16.09.2026 | 22:06
01:01
GOL | Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 4-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor 16.09.2026 | 22:06
01:11
GOL | Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 5-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor 16.09.2026 | 22:05
01:06
GOL | Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 2-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor 16.09.2026 | 22:05
00:54
GOL | Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 1-1 Bucak Belediye Oğuzhanspor 16.09.2026 | 22:05
00:52
GOL | Yeni Mersin İdmanyurdu Spor 1-0 Bucak Belediye Oğuzhanspor 16.09.2026 | 22:04
08:16
Bucaspor 1928 0-4 Gaziemir G.O.G Spor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 16.09.2026 | 20:31
00:41
GOL | Bucaspor 1928 0-4 Gaziemir G.O.G Spor 16.09.2026 | 19:01
00:54
GOL | Bucaspor 1928 0-3 Gaziemir G.O.G Spor 16.09.2026 | 19:00
00:50
GOL | Bucaspor 1928 0-2 Gaziemir G.O.G Spor 16.09.2026 | 19:00
00:58
GOL | Bucaspor 1928 0-1 Gaziemir G.O.G Spor 16.09.2026 | 19:00