Video Türkiye Kupası GOL | Amasyaspor 1968 Fk 10-0 Çankırıgücü Sk
GOL | Amasyaspor 1968 Fk 10-0 Çankırıgücü Sk

GOL | Amasyaspor 1968 Fk 10-0 Çankırıgücü Sk

17 Eylül 2026 16:33

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme turu maçında Amasyaspor 1968 Fk, Çankırıgücü Sk karşısında 84. dakikada Hasan Çelik'in attığı golle durumu 10-0'a getirdi.

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