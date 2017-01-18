Trabzonspor'a kupada Gümüşhane şoku!

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu maçında 2. Lig takımı Gümüşhanespor, Süper Lig'in güçlü temsilcisi Trabzonspor'u konuk etti. a2'den canlı yayınlanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Gümüşhanespor H Grubu'ndaki puanını 8'e çıkardı ve 2. sıradaki yerini korudu. 6 puanlı Trabzonspor ise 3. sırada yer alıyor.

Bordo mavili takım, tur atlamak için gruptaki son maçında karşı karşıya geleceği Atiker Konyaspor'u yenip; Gümüşhanespor'un da Kızılcabölükspor deplasmanında mağlup olmasını bekleyecek.

MAÇTAN DAKİKALAR



14. dakikada Pereira'nın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında Yusuf Erdoğan'ın sert şutunda kaleci Hasan Hüseyin Akınay topu kornere çıkardı.



19. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ortasında, ceza alanı içerisinde Mustafa Akbaş'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.



28. dakikada Mehmet Menderes Önkuzu ceza alanı dışı sol çaprazdan vuruşunda direkt kaleye giden topu Esteban yatarak kontrol etti.



43. dakikada Mehmet Menderes Önkuzu'nun ceza alanı dışı sol çaprazdan vuruşunda kaleci Esteban meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.



59. dakikada Suk'un ceza sahası dışından vuruşunda kaleciden seken top kornere çıktı.



72. dakikada Gümüşhanespor savunması içerisinde Medjani'nin kafa ile indirdiği topa kale sahası içindeki Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Stat: Gümüşhane Yeni Şehir

Hakemler: Suat Arslanboğa xxx, İsmail Şencan xxx, Uygar Bebek xxx



Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay xxx, Taner Koç xxx, Salih xxx, Mehmet Cansın Çiçek xxx, Mehmet Abdullah Çoban xx, Ali Sakal xx (Onur Akın dk. 79 x), Muhammed Çalhanoğlu xx, Taşkın x (Cumhur Yılmaztürk dk. 75 x), Rıdvan xx, Mehmet Menderes xx, Hüseyin Ali x (Ali Özgün dk. 65 x)



Trabzonspor: Esteban xx, Pereria x, Uğur Demirok x, Mustafa Akbaş x, Mas x, Aytaç Kara x, Medjani x, Yusuf Yazıcı x (Onazi dk. 78 x), Olcay Şahan x, Yusuf Erdoğan x, (Castillo dk.77 x), Suk x (Okay dk. 60 x)



Sarı Kartlar: Yusuf Erdoğan (Trabzonspor), Mehmet Menderez Önkuzu (Gümüşhanespor)

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5'inci haftasında Gümüşhanespor karşısında ligde son oynanan Bursaspor maçı 11'inden farklı olarak 6 değişikliğe gitti. Yanal, cezalı olan N'doye'nin yerine Suk'a forma verirken, Onur, Durica, Okay, Onazi ile Castillo'nun yerine Esteban, Mustafa Akbaş, Medjani, Aytaç ve Yusuf Erdoğan 11'de görev aldı.



MEDJANİ SİFTAH YAPTI



Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı yeni transferlerden Carl Medjani, Gümüşhanespor maçıyla birlikte ilk 11'de yerini aldı. Bordo mavili forma ile transferinin ardından ilk kez 11'de kendine şans bulan 31 yaşındaki savunma oyuncusu, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanan Bursaspor maçında 64'üncü dakikada oyuna dahil olmuştu.



FUTBOLCULAR KRAMPONLARINI DEĞİŞTİ



Trabzonsporlu futbolcular, Gümüşhanespor maçı öncesi kentteki olumsuz hava koşullarının saha zeminini de etkilemesi nedeniyle, ısınmanın ardından kaymayı önleyen özel krampon giyerek sahaya çıktılar.



TRİBÜNLER DOLDU



Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5'inci hafta mücadelesinde Gümüşhanespor ile Trabzonspor arasında Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda oynanan maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Gümüşhanespor ve Trabzonspor taraftarları tribünlerin büyük bölümünü doldururken, maç öncesi takımları lehine tezahüratlarda bulundular.



YÖNETİMDEN ŞEHİT ÖZCAN'IN MEZARINA ZİYARET



Trabzonspor yönetimi, Gümüşhanespor maçı öncesi Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen Trabzonlu Şehit Polis Miraç Kadir Özcan'ın Maçka ilçesinde bulunan mezarını ziyaret etti.



KAPTAN YUSUF ERDOĞAN



Trabzonspor'da kaptan Onur Recep Kıvrak'ın kadroda olmaması, Mustafa Yumlu'nun da transfer görüşmeleri yapmak için takımdan ayrılması nedeniyle Gümüşhanespor maçında sahaya Yusuf Erdoğan kaptan olarak çıktı.