Fenerbahçe, Beşiktaş mesaisine başladı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Türkiye Kupası 30 Ocak 2017, Pazartesi
Güncelleme: 30 Ocak 2017, Pazartesi 14:54
Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleşen ve yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenmanda Kayserispor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma, koşu, koordinasyon, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile noktalandı.
Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını 1 Şubat Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek. İki ekip 5 Şubat Pazar günü saat 20.30'da Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek.
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