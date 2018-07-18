Dünya Kupası’nın sosyal medya enleri

Dünyanın önde gelen sosyal paylaşım ağı Facebook, Dünya Kupası'nın ardından yaptığı çalışmayla, turnuvanın enlerini ortaya koydu. 14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyona sürecinde 383 milyon insanın, 2,3 milyar etkileşim gerçekleştirdiği açıklandı. Dünya Kupası'nın en çok konuşulan takımı Brezilya olurken, hakkında en fazla etkileşim gerçekleştirilen futbolcu Lionel Messi oldu.

EN ÇOK KONUŞULAN FUTBOLCULAR

-Messi

-Neymar

-Ronaldo

-Coutinho

-Salah

EN ÇOK KONUŞULAN TAKIMLAR

-Brezilya

-Arjantin

-Fransa

-Rusya

-Meksika

EN ÇOK ETKİLEŞİM ALAN PAYLAŞIMLAR

-Messi'nin yeni profil fotoğrafı

-Ronaldo'nun Dünya Kupası başlarken yaptığı paylaşım

-Kolombiya'nın İngiltere'ye yenilmesi sonrası Rodriguez'in yaptığı paylaşım

FİNALDE EN ÇOK PAYLAŞIM YAPILAN ANLAR

-Fransa'nın Dünya Kupası'nı kazanması

-Pogba'nın 59. dakikada attığı golle Fransa'yı 3-1 öne geçirmesi

-Final maçında Mario Mandzukic'in kendi kalesine gol attığı an...

EN ÇOK BEĞENİLEN PAYLAŞIM

Meksika Milli Takımı futbolcusu Raul Jimenez'in Almanya galibiyeti sonrası paylaştığı fotoğraf