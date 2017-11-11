Yerli otomobil için 3 saatte 4 bin imza

Yerli otomobilin Kütahya'da üretilmesi için imza kampanyası başlatıldı. Bir süre önce sosyal medyada oluşturulan grubun yöneticileri, kent merkezi Sevgi Yolu üzerinde yetkililere ulaştırılmak üzere imza kampanyası başlattı.



Grubun kurucusu Kenan Uzman, kampanyaya Kütahyalılar'ın yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti. Uzman, kampanyaya 3 saatte yaklaşık 4 bin kişinin imza atarak, yerli otomobil Kütahya'da üretilmesini istediğini ifade etti.



Kampanyanın bir hafta süreyle devam edeceğini belirten Uzman, "Yerli otomobilin Kütahya'da üretilmesini istiyoruz. Bu konuda Facebook grubumuza, binlerce hemşehrimiz büyük ilgi gösteriyor. Şu anda 75 bin üyeye sahibiz. Herkes bu işin Kütahya'ya gelmesini istiyor. Grubumuz, Türkiye'nin mega projelerinden birisi olan yerli otomobil üretiminin Kütahya'da yapılması için çaba gösteriyor. Yerli otomobilin, Kütahya'da üretilmesi halinde, Kütahya'nın kalkınacağını gördüğüm ve gerçekleşmesi halinde en az 10 bin kişinin istihdam edileceğini düşündüğüm için kurdum. Halkımız da bu konuya duyarlılık gösterdi. Kütahya ekonomik ve sosyal bakımdan kan kaybediyor. Kütahya sürekli göç veriyor. Daha geçen hafta ZEKA'nın raporunda, 2023'te Kütahya nüfusunun düşeceği ve bu nedenle Kütahya'nın negatif 21 il içinde yer aldığı ve bu duruma önlem alınması gerektiğinin haberi yapıldı. Kütahya bir türlü kabuğunu kırıp kalkınamıyor. Kütahya emekli ve asgari ücretliler şehrine döndü. Kütahya esnafı kan ağlıyor. Kütahya, Türkiye'de 9 tane kaplıcası olan tek il olmasına rağmen, termal turizm için hiçbir çalışma yapılmıyor. Yerli otomobil üretimine talip çok sayıda şehir var. Bilindiği gibi, yerli otomobilin Kütahya'da üretilmesi için Zafer Organize Sanayi Bölgesinin yeterli olduğunu yetkilerce açıklanmıştı" diye konuştu.

Uzman, imzaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırılmak üzere Kütahya Valiliği'ne teslim edileceğini sözlerine ekledi.

Kütahyalılar da, başlatılan imzama kampanyasının yerinde bir karar olduğunu dile getirerek, yerli otomobilin Kütahya'da üretilmesini istediler.