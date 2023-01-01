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ANASAYFA ŞEHİRLER BATMAN ADALET PARTİSİ

BATMAN - ADALET PARTİSİ

AP
KISALTMA :AP GENEL BAŞKAN :VECDET ÖZ KURULUŞ TARİH :1961
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
BEŞİRİ
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GERCÜŞ
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HASANKEYF
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KOZLUK
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MERKEZ
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SASON
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Kaynak: Anadolu Ajansı