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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET ALİ ALBAYRAK

Mehmet Ali Albayrak

Adalet Partisi
Mehmet Ali Albayrak
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Kilis
Kaynak: Anadolu Ajansı