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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET GÜL

Ahmet Gül

Adalet ve Kalkınma Partisi
Ahmet Gül
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
  • MESLEĞİ : Avukat
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1971
Kaynak: Anadolu Ajansı