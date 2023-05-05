ÖZGEÇMİŞİ

1997 Ankara doğumludur. Ancan aslen Rizelidir. Nisan 2023 itibariyle 26 yaşındadır. Yılmaz ailesinin 3 çocuğundan biridir. Eğitimini Ankara'da yapmıştır. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur. Cansın Yılmaz oyuncudur. Star'da yayınlanan Beni Affet dizi filminde rol almıştır. Ardından 2019-2020 yıllarında ATV'de yayınlanan Beni Bırakma dizisinde Özge karakterini canlandırmıştır. Cansın Yılmaz Yaşar, TRT1'de yayınlanan Acemi Anneler adlı dizi filmde de Hayat karekterini oynamıştır.