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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA ABAK

Mustafa Abak

Adalet ve Kalkınma Partisi
Mustafa Abak
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Aydın
  • MESLEĞİ : Avukat
  • EĞİTİM DURUMU : Yüksek Lisans
  • DOĞUM YILI : 1977
Kaynak: Anadolu Ajansı