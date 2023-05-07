ÖZGEÇMİŞİ

Plan Ve Bütçe Komisyonu Üyesi (10 / 96, 234, 409, 501, 698, 1743, 1747, 1912, 2187, 2203, 2303, 2353, 2389, 2477, 2673, 2675, 2697, 2830, 2976, 2979, 3019, 3109, 3206, 3430, 3476, 3479, 3482, 3484, 3485, 3493, 3504, 3505, 3508, 3510, 3685, 3723, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Üyesi Denizli - 1976, Güngör, Saime. İktisatçı, İş Kadını; Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünü bitirdi. USA Chicago Illinois Institute of Technology Üniversitesinde Şirket Finansmanı ve e-Ticaret alanlarında yüksek lisanslarını yaptı. Devlet Planlama Teşkilatı Konjonktür Değerleme Bölümünde stajyerlik yaptı. Kendi aile şirketlerinde üst düzey yönetici olarak çalıştı. 2009-2014 yıllarında Denizli Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Yardımcılığı, AR GE Bölümü Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2014 yılında kendi şirketini kurdu. Denizli İş Kadınları Birliği Derneği (DİKAB) Kuruculuğu ve Başkanlığı, Denizli İş Platformu Üyeliği, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Ök, evli ve 2 çocuk annesidir