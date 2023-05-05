Mehmet Galip Ensarioğlu

ÖZGEÇMİŞİ

1 Ekim 1966'da Diyarbakır'da doğdu. Baba adı Sait, anne adı Zeliha'dır. İş Adamı; Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Gıda toptancılığı, özel hastane işletmeciliği ve inşaat müteahhitliği yaptı. Güneydoğu Sanayici ve İş Adamları Derneği, Diyarbakır Sanayici ve İş Adamları Derneği, Doğu ve Güneydoğu İş Adamları Federasyonu, Diyarbakır Kültür ve Sanat Vakfı ile Diyarbakır Sosyal ve Siyasal Araştırma Akademisinin kuruculuğunu yaptı ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanlığı yaptı. 24. Dönemde Diyarbakır Milletvekili seçildi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliğinde bulundu. Çok iyi düzeyde Kürtçe, az düzeyde İngilizce bilen Ensarioğlu, evli ve 4 çocuk babasıdır.