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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MESUT BOZATLI

Mesut Bozatlı

Adalet ve Kalkınma Partisi
Mesut Bozatlı
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Gaziantep
  • MESLEĞİ : Avukat
  • EĞİTİM DURUMU : Yüksek Lisans
  • DOĞUM YILI : 1994
Kaynak: Anadolu Ajansı