Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TOLGA ERENER

Tolga Erener

Adalet ve Kalkınma Partisi
Tolga Erener
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Giresun
  • MESLEĞİ : Avukat
  • EĞİTİM DURUMU : Yüksek Lisans
  • DOĞUM YILI : 1976
Kaynak: Anadolu Ajansı