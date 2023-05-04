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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERKAN KANDEMİR

Erkan Kandemir

Adalet ve Kalkınma Partisi
Erkan Kandemir
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
  • MESLEĞİ : İnşaat Mühendisi
  • EĞİTİM DURUMU : Yüksek Lisans
  • DOĞUM YILI : 1981
ÖZGEÇMİŞİ

İstanbul - 1981, Ziya, Mevlüde. İnşaat Mühendisi; Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. İngiltere'de Kingston Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi, University of London/King's College Ortadoğu Araştırmaları bölümlerinde yüksek lisans yaptı. Başbakan Danışmanlığı ve Sağlık Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Plan ve Bütçe Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Türkiye- Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Türk Grubu Üyesi olarak görevler aldı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Kandemir, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı