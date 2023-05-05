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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI VELİ ARSLAN

Veli Arslan

Adalet ve Kalkınma Partisi
Veli Arslan
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
  • MESLEĞİ : Dış Ticaret Uzmanı
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1977
ÖZGEÇMİŞİ

Veli Arslan. 1977 İstanbul doğumlu olmakla beraber aslen Tokat Erbaalıdır. 1989 yılında GÜMRÜK saha elamanı olarak başladığı meslek hayatında çeşitli firmalarda yöneticilik göreviyle devam ederek 2008 yılında Aslan GÜMRÜK lemeyi kurmuştur. 20 yıllık mesleki tecrübesiyle siz değerli müşterilerimize çözüm odaklı hizmet sunmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanımız, ASKON Yönetim Kurulu üyeliği, Ataşehir Tokatlılar Dernek Başkanlığı, İstanbul Tokatlılar Yönetim Kurulu üyeliği, Tokat Konfederasyonu gibi bir çok STK' da yer almaktadır.

Kaynak: Anadolu Ajansı