ÖZGEÇMİŞİ

Derya Ayaydın iş insanı, girişimci, AK Parti İstanbul 2. Bölge 10. Sıra’dan milletvekili adayı. Lise tahsilini Galatasaray Lisesi’nde tamamlamıştır. Ardından Fransızca ve İngilizce eğitimi almış ve üniversite eğitimini Londra’da devam ettirmiştir. İngiltere Londra’da işletme ve finans bölümü’nden mezun olmuştur. 4 yıl Londra’da eğitim aldıktan sonra da İstanbul’a dönmüştür. İstanbul’a döndükten sonra, kendi işlerinde çalışmaya başlayan Ayaydın, ilk başta Türkiye’nin en bilinen bankalarından birinde 1 sene çalışmıştır. Daha sonra tekrar kendi şirketleri olan Maslak Yapı’nın Finans Bölümü’nde çalışmaya başlamıştır.