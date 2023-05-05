ÖZGEÇMİŞİ

Hüseyin Eroğlu'nun kendi cümlelerinden oluşan özgeçmişi şu şekildedir: Samsun ili Alaçam ilçesi Umutlu Köyü 1968 doğumlu. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ DOKTORA mezunudur. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS 2016 mezunu. İstanbul Fatih Ticaret Lisesi 1986, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 1990 mezunu. alen Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak İstanbul, Başakşehir ilçesi, İkitelli Org. San. Bölgesi’nde faaliyet göstermektedir. Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçi, T.C. Adalet Bakanlığı Bilirkişi, İyi düzeyde İngilizce bilmektedir Hukuk Sektöründe faaliyet göstermekte olan Kazancı Hukuk Grubu şirketlerininin 1994-2012 döneminde mali danışmanlığını yapmış olup halen Kazancı Hukuk Grubu şirketlerinden Kazancı Hukuk A.Ş. ve Kazancı Hukuk Yazılım Limited Şirketi’nin mali danışmanlığını yapmaktadır.