Selçuk Kar

ÖZGEÇMİŞİ

1975 Elazığ doğumludur. Orta ve Lise tahsilini Elazığ da tamamlamış,Yüksek tahsilini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Hukuk Fakültesinden1998 yılında mezun olmuş, Ensar Hukuk Bürosunda stajını tamamladıktan sonra 30.09.1999 Tarihinde ruhsatını almıştır. Ensar Hukuk Bürosunda Medeni Hukuk, Ticaret hukuku ve İş Hukuku alanlarındaki davalarla yoğun olarak ilgilenmektedir. Mesleki Çalışmaların yanısıra Sosyal faaliyetlere de zaman ayırmaktadır.Halen Mazlum-Der’in (İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği İstanbul Şubesi) Hukuk Komitesi görevini de sürdürmektedir