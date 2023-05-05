ÖZGEÇMİŞİ

1975 Yılında İstanbul Fatih’te doğdu, aslen Konyalıdır. İlk, Orta ve Lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev aldı. 2009 yılında yapılan AK Parti İstanbul 3. Olağan Kongresi’nde il yönetim kurulu üyeliğine seçilerek; İstanbul 2. ve 3. Bölge sorumlusu olarak Teşkilat Başkan yardımcılığı yaptı. 2012 yılında yapılan AK Parti İstanbul 4. Olağan Kongresinde il yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçilerek, Dış İlişkiler Birim Başkanı olarak İl Başkan Yardımcılığı yaptı. 2015 yılında yapılan AK Parti İstanbul 5. Olağan Kongresi’nde tekrar il yönetim kurulu üyeliğine seçilen Şar, Ekonomi İşleri Birim Başkanı olarak İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Sorumlu olduğu birim faaliyetlerinin yanı sıra; 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde ve son olarak 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen Anayasa Değişikliği referandumunda İstanbul İl SKM Program sorumlusu olarak görev aldı. İş Adamı olan Şar, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.