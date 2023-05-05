Zafer Sırakaya

ÖZGEÇMİŞİ

Dışişleri Komisyonu Üyesi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Üyesi Almanya / Herne - 1974, Muzaffer, Zekiye. İlkokulu Almanya'da bitirdikten sonra, Bursa'da İmam - Hatip Lisesi Ortaokulunu ve Yıldırım Beyazıt Lisesini tamamladı. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.Yüksek Lisansını Londra University of Wales'de İşletme Yönetimi bölümünde tamamladı. Kurucu üyesi olduğu Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) Genel Koordinatörlüğü, Genel Başkanlığı, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yaptı. MÜSİAD Kuzey Ren - Vestfalya Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa Tokatlılar Yardımlaşma Derneği Başkanlığı, Türk Alman Liberaller Birliği Başkan Yardımcılığı, Almanya Divanı Kurucu Üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. AK PARTİ Brüksel Temsilciliğinde başkanlık yaptı. Avrupa Parlamentosunda AK PARTİ'nin üyesi olduğu Avrupalı Muhafazakârlar ve Reformistler İttifakının (AECR) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı vazifelerinde bulundu. 24 Haziran 2018 seçimlerinde AK Parti İstanbul Milletvekilli seçildi. Aynı zamanda 21 Eylül 2018'den bu yana AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı görevini yürütmektedir. Çok iyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Sırakaya, evli ve 3 çocuk babasıdır.