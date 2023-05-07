Nevzat Şatıroğlu

ÖZGEÇMİŞİ

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanvekili Parlamentolararası Birlik Grubu Türk Grubu Üyesi İstanbul - 1967, Muhlis, Nazire. Makine Mühendisi, Yönetici, İşletmeci; İTÜ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği lisans ve Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi yüksek lisans (MBA) programlarını tamamladı. İGDAŞ Bölge Müdürlüğü Teknik İşler ve Onarım Müdürlüğü ve Kalite Güvence Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Özel sektörde yer alan enerji şirketlerinde genel müdürlük ve yönetim kurulu başkanvekilliği yaptı. Bu süreçte HES yatırımları, elektrik üretimi, doğal gaz dağıtımı ve ticareti yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji santrali ve yerli kömüre dayalı termik santral iş geliştirme projeleri üzerinde çalıştı. Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Üniteleri Projesinde Direktör olarak görev aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Elektrik Üretim AŞ'de Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Kamu İşletmeleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Elektrik Sanayi Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. AK PARTİ İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Şişli İlçe Başkanı olarak siyaset yaptı. İngilizce bilen Şatıroğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.